Δέσμευση της Ελλάδας για υποστήριξη στην Αϊτή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρηθεί η Αϊτή ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στη στενή συνεργασία της Ελλάδας με τη UNICEF για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών της Αϊτής και στην υποστήριξη της χώρας μας στις προσπάθειες της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και χωρών της περιοχής για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πολιτική μετάβαση στην Αϊτή αναφέρθηκε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά στην Αϊτή.

«Η Ελλάδα νοιάζεται για την Αϊτή, είναι χώρα γεωγραφικά μακριά από εμάς αλλά έχουμε πολύ ιδιαίτερο δεσμό. Η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το νέο, ανεξάρτητο ελληνικό κράτος τη δεκαετία του 1830», εξήγησε.

«Συνεργαζόμαστε με την UNICEF, συνεργαζόμαστε στενά με την CARICOM και με γειτονικές χώρες προκειμένου να έρθει η σταθερότητα, η ασφάλεια και μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στην Αϊτή. Η χώρα μου θα εισέλθει στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου 2025, οπότε ανυπομονώ να συμμετέχω πολύ δυναμικά στον φάκελο της Αϊτής, προσπαθώντας να βοηθήσω να επέλθει σταθερότητα, ασφάλεια στη χώρα», επέμεινε ο κ. Σέκερης.

Ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη υπενθύμισε ότι μια από τις προτεραιότητές της Ελλάδας αφού αναλάβει ρόλο κράτους-μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι η ατζέντα «Τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις», που θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη προκειμένου να αμβλυνθεί η πολύ δύσκολη κατάσταση για τα παιδιά στη χώρα σε κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

