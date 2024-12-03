Ο Τραμπ ονομάζει τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Γουόρεν Στίβενς επόμενο πρεσβευτή στο ΗΒ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την πρόθεσή του να διορίσει τον Γουόρεν Στίβενς, δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη, οικονομικό υποστηρικτή του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου, επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 38 ετών, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του Stephens Inc., ο Γουόρεν οικοδόμησε μια θαυμάσια επιχείρηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ συνεισέφερε αλτρουιστικά στην κοινότητά του ως φιλάνθρωπος», ανέφερε ο κ. Τραμπ, που θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, μέσω Truth Social.

Ο Γουόρεν Στίβενς —η επενδυτική τράπεζα του οποίου έχει έδρα το Άρκανσο (νότιες ΗΠΑ) κι όχι τη Γουόλ Στριτ— διέθεσε εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς σε πολιτικές οργανώσεις επιδιδόμενες σε εκστρατεία υπέρ των Ρεπουμπλικάνων, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που έκαναν εκστρατεία υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Open Secrets.

Αφού εξελέγη κερδίζοντας την Κάμαλα Χάρις την 5η Νοεμβρίου, ο Ρεπουμπλικάνος έχει ανακοινώσει εκκωφαντικούς διορισμούς στη μελλοντική κυβέρνησή του, που θα αποτελείται κυρίως από πιστούς του με προφίλ συχνά πολεμικό.

Το Σάββατο, ο κ. Τραμπ ανήγγειλε τον προσεχή διορισμό του Τσαρλς Κούσνερ, του πατέρα του γαμπρού και πρώην συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ, στο αξίωμα του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γαλλία.

Ο Τσαρλς Κούσνερ πέρασε κάποιο διάστημα κρατούμενος σε ομοσπονδιακή φυλακή για απάτη. Του δόθηκε χάρη από τον τότε πρόεδρο Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2020.

Κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο (2017-2021), ο Ρεπουμπλικάνος είχε διορίσει άλλο δισεκατομμυριούχο κι υποστηρικτή της προεκλογικής εκστρατείας του, τον επιχειρηματία Γούντι Τζόνσον, πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

