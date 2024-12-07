Ακτή Ελεφαντοστού: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων χθες Παρασκευή στο δυτικό τμήμα της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον οδικό άξονα Νταλοά-Ισιά, «προκαλώντας τον θάνατο 26 ανθρώπων – εκ των οποίων δέκα απανθρακώθηκαν – και τον τραυματισμό 28 άλλων», σύμφωνα με την ενημέρωση.

Εμπειρογνώμονες του υπουργείου Μεταφορών μετέβησαν στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα ώστε να ριχθεί φως στις συνθήκες του πολύνεκρου τροχαίου.

Côte d’Ivoire : un accident de la circulation routière sur l’axe Daloa-Issia fait 29 morts via @https://x.com/foulamory_bah https://t.co/Yc19zatGMv — regardguinee.org (@FoulamoryB35829) December 7, 2024

Όπως σε πολλές αφρικανικές χώρες, τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στην Ακτή Ελεφαντοστού, λόγω της κακής κατάστασης ορισμένων δρόμων και πολλών οχημάτων, καθώς και της μη τήρησης του κώδικά οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς.

Στις αρχές Νοεμβρίου, 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης λεωφορείου με βυτιοφόρο στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Περίπου 1.000-1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της Ακτής του Ελεφαντοστού, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είχε θέσει φιλόδοξο στόχο να μειώσει κατά 50% των αριθμό των θυμάτων από τροχαία έως το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.