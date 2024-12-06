Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα χθες δύο νέες φωτογραφίες του υπόπτου που αναζητείται για τη δολοφονία του CEO της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, της UnitedHealthcare. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δολοφόνου του 50χρονου Brian Thompson ερευνώντας σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί λογισμικό αναγνώρισης προσώπου προκειμένου να τον ταυτοποιήσει. Οι βιομετρικές μηχανές αναζήτησης προσώπου λειτουργούν αναλύοντας το πρόσωπο ενός υπόπτου και μέσω μιας τεράστιας βάσης δεδομένων με διαδικτυακές φωτογραφίες εξετάζεται εάν εμφανίζεται παρόμοιο άτομο. Για να πετύχει αυτός ο τρόπος αναζήτησης - ταυτοποίησης, η φωτογραφία πρέπει να δείχνει καθαρά το πρόσωπο του υπόπτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος - ο οποίος είχε μια μαύρη μάσκα στο πρόσωπο και φορούσε ανοιχτό καφέ ή κρεμ σακάκι - φαινόταν να περίμενε τον Thompson για πέντε λεπτά έξω από το ξενοδοχείο Hilton. Στη συνέχεια, ο δράστης βγάζοντας ένα όπλο με σιγαστήρα πυροβόλησε τον Thompson πισώπλατα και έπειτα τράπηκε σε φυγή.

Πηγές της αστυνομίας είπαν στο CBS πως πιστεύουν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πλαστό δελτίο ταυτότητας για να κάνει check-in σε έναν ξενώνα στην περιοχή. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες από πλάνα παρακολούθησης που δείχνουν έναν άνδρα να χαμογελά ενώ φλερτάρει με μια υπάλληλο στον ξενώνα. Οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για τον ύποπτο.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.



The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2024

Ενώ στις φωτογραφίες φοράει μάσκα στο πρόσωπο, αστυνομικές πηγές είπαν στο CBS είπαν ότι τη συγκεκριμένη στιγμή η μάσκα είναι τραβηγμένη αρκετά προς τα κάτω, ώστε να φαίνονται τα μάτια του και ένα μέρος της μύτης του.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο δράστης πήγε στη Νέα Υόρκη με λεωφορείο από την Ατλάντα της Τζόρτζια λίγες μέρες πριν την εκτέλεση του Thompson, αναφέρει το CBS, επικαλούμενο άτομο που ενημερώθηκε για την έρευνα. Δεν είναι σαφές εάν το άτομο επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στην Ατλάντα ή σε κάποια στάση που έκανε το λεωφορείο αργότερα. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα να το συγκεκριμένο άτομο είναι ο ύποπτος που αναζητούν.

Χθες, η αστυνομία αποκάλυψε επίσης ότι ο ύποπτος φωτογραφήθηκε σε ένα κοντινό Starbucks λίγα λεπτά πριν από τον πυροβολισμό.Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας, αν και η αστυνομία σημείωσε ότι ο δράστης τράπηκε σε φυγή χωρίς να πάρει κανένα από τα υπάρχοντα του Thompson.

Επιπλέον, η αστυνομία δοκιμάζει τρεις κάλυκες και τρεις φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο για τυχόν DNA που μπορεί να βρουν.

Οι λέξεις στις σφαίρες

Παράλληλα, ο δράστης φέρεται να άφησε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα πάνω στις σφαίρες που χρησιμοποίησε. Συγκεκριμένα, τρεις λέξεις φέρεται να είναι γραμμένες «αρνούμαι», «καθαιρώ» και «υπερασπίζομαι».

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στα «τρία D της ασφάλισης» - μια γνωστή αναφορά που γίνεται από αντιπάλους του κλάδου γεγονός που υποδεικνύει ότι ο δολοφόνος ίσως προσπαθούσε να στείλει ένα μήνυμα.

Οι λέξεις αυτές -σύμφωνα με διεθνή μέσα - μοιάζουν αρκετά με τον τίτλο ενός βιβλίου που επικρίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τακτικές που χρησιμοποιούν για να αρνηθούν αξιώσεις. Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It.". Το βιβλίο εκδόθηκε το 2010 και γράφτηκε από τον Jay Feinman, νομικό μελετητή στο Πανεπιστήμιο Rutgers στο New Jersey.

Ένα κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκε επίσης σε ένα στενό κατά μήκος της οδού όπου διέφυγε ο ύποπτος. Η αστυνομία λέει ότι «δουλεύει» προκειμένου να αντλήσει στοιχεία από το τηλέφωνο.

Ένα φλιτζάνι καφέ που πιστεύεται ότι είχε αφήσει ο ύποπτος επίσης έχει «ξεσκονιστεί» για δακτυλικά αποτυπώματα και στάλθηκε σε εργαστήριο εγκλημάτων της Νέας Υόρκης με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του ή στη δημιουργία μιας αλυσίδας γεγονότων.

