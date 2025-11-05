Ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο 34χρονος «δημοκρατικός σοσιαλιστής», του οποίου η εστίαση σε ζητήματα της εργατικής τάξης και η προσωπικότητά του προσέλκυσαν έναν ποικιλόμορφο συνασπισμό υποστηρικτών, γίνεται ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, CNN και CBS News, που βασίζονται στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα.

Η νίκη του Μαμντάνι σηματοδοτεί μια νίκη για την προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος σε μια εποχή που οι εθνικοί Δημοκρατικοί είναι διχασμένοι σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο πρόεδρος, γέννημα θρέμμα Νεοϋορκέζος, έχει χλευάσει τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα «καταλάβει» την πόλη εάν εκλεγεί.

Τα αποτελέσματα είναι πιθανό να έχουν απήχηση και πέρα ​​από την πόλη της Νέας Υόρκης, αναβαθμίζοντας τόσο το προφίλ όσο και το πρόγραμμα του Μαμντάνι, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάγωμα του ενοικίου για τους Νεοϋορκέζους που ζουν σε διαμερίσματα με σταθεροποιημένο ενοίκιο, δωρεάν μετακίνηση με τα δημόσια λεωφορεία και παροχή καθολικής φροντίδας παιδιών φορολογώντας τους πλούσιους.

Η νίκη του Μαμντάνι ολοκληρώνει τη ραγδαία άνοδο και δημοφιλία του, ένα χρόνο αφότου ξεκίνησε την εκστρατεία του για δήμαρχος, υποσχόμενος να κάνει την πιο ακριβή πόλη της χώρας προσιτή στην εργατική τάξη.

Ποιος είναι ο Ζόχραν Μαμντάνι;

Ο Μαμντάνι διατέλεσε βουλευτής της πολιτείας για τρεις θητείες, και μπήκε στη μάχη για τη δημαρχία ως «άουτσάιντερ» σε μια κούρσα που φαινόταν να είναι νικηφόρα για τον Κουόμο.

Γεννημένος στην Ουγκάντα, μεγάλωσε αρχικά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 7 ετών. Φοίτησε στο φημισμένο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor of Arts από το Bowdoin College. Είναι γιος του Mahmood Mamdani, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, και της Mira Nair, μιας Ινδής σκηνοθέτιδας, της οποίας το έργο περιλαμβάνει τις ταινίες «Mississippi Masala» και «Monsoon Wedding».

Πριν γίνει βουλευτής, ο Μαμντάνι ήταν σύμβουλος στέγασης και ασχολούταν με τη μουσική ραπ, ενώ ήταν γνωστός ως ράπερ με το ψευδώνυμο «Mr. Cardamom». Η σύντομη μουσική του καριέρα ήταν μερικές φορές στο επίκεντρο των επιθετικών δισφημίσεων των αντιπάλων του.

Στο βίντεο του ραπ τραγουδιού του «Nani», ο Μαμντάνι αποτίει φόρο τιμής στη γιαγιά του και στον πολιτισμό της Νότιας Ασίας στη Νέα Υόρκη, ενώ εμφανίζεται χωρίς πουκάμισο, φορώντας μόνο μια ποδιά, να κοιτάζει απευθείας την κάμερα και να λικνίζεται από τη μία πλευρά στην άλλη. Η εικόνα εμφανίστηκε σε διαφημίσεις της καμπάνιας των αντιπάλων του εναντίον του, για να χλευάσει την προηγούμενη μουσική του καριέρα και την έλλειψη κυβερνητικής εμπειρίας.

Ο Άντριου Έπσταϊν, βοηθός της προεκλογικής του εκστρατείας, σημείωσε ότι η καριέρα του Μαμντάνι στη ράπ τον βοήθησε έμμεσα στην προεκλογική του εκστρατεία.

«Ένα απίστευτο πλεονέκτημα για όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα είναι το θάρρος του απέναντι στην αμηχανία και η ικανότητα να ξεπερνά την έμφυτη τάση που πολλοί από εμάς έχουμε να μην συστήνουμε τον εαυτό μας σε αγνώστους ή να κάνουμε πράγματα με ανόητο τρόπο μπροστά τους», δήλωσε ο Έπσταϊν στο CNN.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι σημείωσε σταθερή άνοδο στην κούρσα για τη δημαρχία, παράγοντας μια συνεχή ροή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με ψηφοφόρους που δεν είχαν υποστηρίξει τον Τραμπ το 2024 λόγω του υψηλού κόστους ζωής. Διεξήγαγε μια πρωτοποριακή ψηφιακή εκστρατεία στην οποία μίλησε σε πολλές γλώσσες και επικοινώνησε με υποστηρικτές με ένα μήνυμα που βασιζόταν στην «προσιτή τιμή». Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Μαμντάνι, ο οποίος μιλάει Ουρντού ως μητρική γλώσσα, κυκλοφόρησε πολιτικό βίντεο στα Μπενγκάλι, τα Ισπανικά και τα Αραβικά.

Σε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα viral βίντεό του ασχολήθηκε με αυτό που ο υποψήφιος αποκάλεσε «χαλάλ-πληθωρισμό» (για πρόχειρο, γρήγορο φαγητό). Ξεκίνησε να παίρνει συνεντεύξεις από πωλητές κρέατος του δρόμου σχετικά με το υψηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης street food στη Νέα Υόρκη. Με μια μπουκιά ρύζι και χαλάλ κρέας, περιέγραψε λεπτομερώς πώς ένα «μυστηριώδες» σύστημα αδειοδότησης στην πόλη ευθύνεται εν μέρει για τις τιμές αυτού που θα έπρεπε να είναι «φθηνό street food».

«Αυτή ήταν μια από τις πιο κρύες νύχτες του χρόνου, τσουχτερό κρύο», θυμήθηκε πρόσφατα ο Έπσταϊν. «Ήμασταν στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο πάρκο Ζουκότι, κοντά στη Γουόλ Στριτ, και ο Ζόχραν ρωτούσε τους ανθρώπους στον δρόμο: "Θα προτιμούσατε να πληρώσετε 10 ή 8 δολάρια για χαλάλ;" Οι άνθρωποι συνήθως βιαζόταν να φτάσουν στο σπίτι τους και τον απέρριπταν συχνά, αλλά εκείνος συνέχιζε ξανά και ξανά και ξανά, και ποτέ δεν τον πείραξε».

Ο Μαμντάνι μείωνε τη διαφορά με τον Κουόμο στις δημοσκοπήσεις πριν από τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου. Οι παραδοσιακοί ισχυροί μεσίτες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ακινήτων και επιχειρήσεων, ενώθηκαν για να υποστηρίξουν τον Κουόμο και δώρισαν εκατομμύρια δολάρια σε υπερ-επιτροπές πολιτικής δράσης (PACs) οι οποίες τάχθηκαν κατά του Μαμντάνι. Οι ισχυροί μεσίτες υποστήριξαν ότι ο Μαμντάνι θα έδιωχνε τους πλούσιους Νεοϋορκέζους και θα αποθάρρυνε τις επιχειρήσεις από το να δραστηριοποιούνται στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Η προσπάθειά τους τελικά βοήθησε τον Μαμντάνι να παρουσιάσει την καμπάνια του ως μια μάχη μεταξύ της εργατικής τάξης και των δισεκατομμυριούχων.

Παρόλα αυτά, η νίκη του στις προκριματικές εκλογές σόκαρε μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου.

«Δεν νομίζω ότι η διαχωριστική γραμμή είναι τόσο μεγάλη μεταξύ προοδευτικών και μετριοπαθών. Είναι μεταξύ μαχητών και απατεώνων», δήλωσε ο δημοτικός ελεγκτής Μπραντ Λάντερ, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Μαμντάνι αλλά συμμάχησε μαζί του στο πλαίσιο του συστήματος ψηφοφορίας με βάση την κατάταξη των προκριματικών εκλογών. «Αυτό που δείχνει ο Ζόχραν είναι ότι αξίζει να προτείνουμε μεγάλες, τολμηρές ιδέες για αλλαγή, να τις υπερασπιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε γι' αυτές, και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Ναι, είναι δημοκράτης σοσιαλιστής, αλλά είχε ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον της πόλης και αυτό ενθουσίασε τον κόσμο».

Η προεκλογική εκστρατεία για τις γενικές εκλογές

Αφού έκανε διακοπές στην Ουγκάντα ​​για να γιορτάσει τον γάμο του, ο Μαμντάνι επέστρεψε σε μια πόλη που θρηνούσε για τον θάνατο του αστυνομικού της Νέας Υόρκης Ντινταρούλ Ισλάμ και τριών άλλων ανθρώπων σε μια ένοπλη επίθεση στο Μανχάταν. Έκανε tweets στα οποία επέκρινε την αστυνομία και τις αρχές επιβολής του νόμου ως ρατσιστικές και κακές, και ζητούσε την κατάργησή τους.

«Δεν θέλω να περικόψω τη χρηματοδότηση της αστυνομίας. Δεν θέτω υποψηφιότητα για να την περικόψω», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με την οικογένεια του Ισλάμ, στο πλαίσιο μιας συνολικής μετατόπισης από την αντι-αστυνομική ρητορική που κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε δέσμευσή του να διατηρήσει την νυν αστυνομική επίτροπο, Τζέσικα Τις.

Επίσης, επικοινώνησε με την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, η οποία είχε ταραχθεί από τις επικρίσεις για την κυβέρνηση του Ισραήλ και τα ερωτήματα σχετικά με τον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Ο Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, υποστηρικτής του κινήματος για μποϊκοτάζ και αποεπένδυση από το Ισραήλ και σφοδρός επικριτής του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας

Τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στην εκλογική αναμέτρηση ως μια επιλογή μεταξύ «ολιγαρχίας και δημοκρατίας». Η πανταχού παρουσία του στην προεκλογική εκστρατεία ήταν εμφανής κατά τις τελευταίες ημέρες της εκλογικής αναμέτρησης και κατά την προετοιμασία για το τελευταίο Σαββατοκύριακο της πρόωρης ψηφοφορίας στην πόλη.

Καθώς περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι προσήλθαν νωρίς για να ψηφίσουν, ο Μαμντάνι ήταν παντού: Ήταν στην εκκλησία το πρωί, τηλεφωνούσε σε ραδιοφωνικές εκπομπές το μεσημέρι, σταματούσε σε εθνοτικά σούπερ μάρκετ στις περιφερειακές συνοικίες, εμφανιζόταν σε ζωντανές μεταδόσεις influencers, συμμετείχε σε μια freestyle ραπ μάχη στην πλατεία Union Square και ολοκλήρωσε το Σάββατό του με μια γρήγορη περιοδεία στη σκηνή των νυχτερινών κέντρων της πόλης.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ο Μαμντάνι έκανε στάση σε έξι νυχτερινά κέντρα στο Μπρούκλιν. Παρακολούθησε μια εκκλησιαστική λειτουργία με τους γονείς του, συνάντησε εθελοντές της καμπάνιας πριν σταματήσει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, πήγε στο Κουίνς για μια συνάντηση με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ για να επευφημήσει τους Μπάφαλο Μπιλς και εμφανίστηκε στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν για έναν αγώνα των Νιου Γιορκ Νικς.

Για τον Κουόμο, τα αποτελέσματα της Τρίτης είναι πιθανώς το αποτέλεσμα μιας μακράς και πολυτάραχης πολιτικής καριέρας. Διετέλεσε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης για σχεδόν 11 χρόνια πριν παραιτηθεί το 2021, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση, ισχυρισμούς που έχει αρνηθεί, εν μέσω επικρίσεων για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του χειρίστηκε τα κρούσματα Covid-19 σε οίκους ευγηρίας. Ως υποψήφιος για δήμαρχος, ο Κουόμο βασίστηκε στην εκτελεστική του εμπειρία, επισημαίνοντας συχνά τη σύντομη καριέρα του Μαμντάνι στην πολιτική και τη σχετική έλλειψη εργασιακού ιστορικού.

Επανεκκίνησε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αφού έχασε από τον Μαμντάνι τον Ιούνιο στις προκριματικές εκλογές. Παρέμεινε επικεντρωμένος στη δημόσια ασφάλεια, υποσχόμενος να προσλάβει επιπλέον αστυνομικούς και να κατασκευάσει περισσότερες κατοικίες.

Ένας δήμαρχος που γράφει ιστορία

Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί την 1η Ιανουαρίου 2026. «Κληρονομεί» μια εξαιρετικά περίπλοκη πόλη με 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, με μεγάλη γραφειοκρατία, ένα δημοτικό εργατικό δυναμικό περίπου 300.000 ατόμων και έναν προϋπολογισμό πόλης 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μαμντάνι θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος από τη Νότια Ασία που κατέχει το αξίωμα και ένας από τους νεότερους δημάρχους που εκλέχθηκαν στη σύγχρονη εποχή. Πρόσφατα παντρεύτηκε τη Ράμα Ντουάτζι, μια καλλιτέχνη συριακής καταγωγής που γεννήθηκε στο Τέξας και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσει μεταπτυχιακό στην εικονογράφηση. Η Ντουάτζι απέφυγε τις παραδοσιακές εμφανίσεις δίπλα στον σύζυγό της στην προεκλογική εκστρατεία και, ενώ παραμένει ασαφές αν θα έχει κάποιο ρόλο στη διοίκησή του, στα 28 της χρόνια, θα είναι το πρώτο μέλος της Γενιάς Ζ που θα υπηρετήσει ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Ενώ η ταυτότητα του Μαμντάνι ως μετανάστη και ως Νεοϋορκέζου από τη Νότια Ασία ήταν κεντρικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία, η σύνδεσή του με αυτήν την κοινότητα άρχισε να διαμορφώνεται πολύ πριν ξεκινήσει την υποψηφιότητά του για το Δημαρχείο. Πρώτη φορά έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο το 2021, όταν συμμετείχε σε 15ήμερη απεργία πείνας με οδηγούς ταξί της Νέας Υόρκης, ζητώντας ανακούφιση από το υπερβολικό χρέος.

Ο Μαμντάνι έχει ισχυρή σύνδεση με την κοινότητα των οδηγών ταξί στη Νέα Υόρκη, η οποία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Νοτιοασιατών που ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του. Τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι έκανε μια στάση στην πιάτσα ταξί του αεροδρομίου LaGuardia τα μεσάνυχτα, προλαβαίνοντας τους ταξιτζήδες κατά την αλλαγή βάρδιας.

«Χωρίς τη νυχτερινή βάρδια, δεν υπάρχει πρωί», τους είπε ο Μαμντάνι.

Πηγή: skai.gr

