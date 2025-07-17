Λογαριασμός
Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου στο Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία - Ένα παιδί νεκρό, δύο σοβαρά τραυματισμένα

Το λεωφορείο μετέφερε 60-70 άτομα κυρίως μαθητές και κατευθυνόταν προς το Γυμνάσιο Μάινχεντ τη στιγμή του ατυχήματος - Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά

Somerset - School bus

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και τουλάχιστον δύο άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές στο Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ ανέφερε ότι το λεωφορείο μετέφερε 60-70 άτομα και επέστρεφε από ημερήσια εκδρομή, με κατεύθυνση το Γυμνάσιο Μάινχεντ.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχιεπιθεωρητής Μαρκ Έτζινγκτον.

Σόμερσετ

Η αστυνομία χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως σοβαρό περιστατικό, που σημαίνει ότι επρόκειτο για ένα συμβάν με σοβαρές συνέπειες που απαιτούσε ειδικές διευθετήσεις από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανάρτησή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του άτυχου παιδιού και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες, όπως είπε, «ανταποκρίνονται με ταχύτητα», προσθέτοντας ότι τον κρατούν ενήμερο για την κατάσταση.

