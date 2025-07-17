Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και τουλάχιστον δύο άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές στο Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ ανέφερε ότι το λεωφορείο μετέφερε 60-70 άτομα και επέστρεφε από ημερήσια εκδρομή, με κατεύθυνση το Γυμνάσιο Μάινχεντ.

Tragically, we are confirming this evening that a child has died after a collision on the A396 at Cutcombe Hill in Exmoor this afternoon.



Please read our latest statement following the A396 coach collision. #A396Incident pic.twitter.com/ynxlELq9h3 — Avon and Somerset Police (@ASPolice) July 17, 2025

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχιεπιθεωρητής Μαρκ Έτζινγκτον.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως σοβαρό περιστατικό, που σημαίνει ότι επρόκειτο για ένα συμβάν με σοβαρές συνέπειες που απαιτούσε ειδικές διευθετήσεις από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανάρτησή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του άτυχου παιδιού και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες, όπως είπε, «ανταποκρίνονται με ταχύτητα», προσθέτοντας ότι τον κρατούν ενήμερο για την κατάσταση.

A heartbreaking update on the school bus crash in Somerset.



There are no adequate words to acknowledge the death of a child. All my thoughts are with their parents, family and friends, and all those affected.



Thank you to the emergency workers who are responding at pace — I’m… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.