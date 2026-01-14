Ένοπλες ομάδες Κούρδων αυτονομιστών προσπάθησαν να περάσουν από το Ιράκ στο Ιράν, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές, μια πιθανή ένδειξη ότι ξένες οντότητες ενδεχομένως επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια στη χώρα αυτή εν μέσω της καταστολής των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη.

Οι τρεις πηγές –μεταξύ των οποίων και ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος– μίλησαν στο πρακτορείο υπό τον όρο ότι θα παραμείνουν ανώνυμες. Όπως είπαν, η υπηρεσία πληροφοριών της γειτονικής Τουρκίας προειδοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι Κούρδοι μαχητές πέρασαν τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι οι IRGC συγκρούστηκαν με τους Κούρδους μαχητές οι οποίοι επιδίωκαν να προκαλέσουν αστάθεια και να εκμεταλλευτούν τις διαδηλώσεις.

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ δεν σχολίασε το θέμα, ούτε εξάλλου και η τουρκική προεδρία στην Άγκυρα. Η Τουρκία, που χαρακτηρίζει τρομοκράτες τους Κούρδους μαχητές στο βόρειο Ιράκ, έχει προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο Ιράν θα κλιμακώσει τις περιφερειακές κρίσεις.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι μαχητές προέρχονταν από το Ιράκ και την Τουρκία και η Τεχεράνη ζήτησε από αυτές τις χώρες να σταματήσουν τη μεταφορά μαχητών ή όπλων στο Ιράν.

Μια μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμά ότι τουλάχιστον 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν.

