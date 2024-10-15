Τουρκία: Αποσύρθηκε νομοσχέδιο για τέλη σε πιστωτικές υπέρ της άμυνας

Αποσύρθηκε το σχέδιο νόμου που προωθούσε η τουρκική κυβέρνηση για την επιβολή επιπλέον τελών σε πιστωτικές κάρτες, μεταβιβάσεις ακινήτων, οχημάτων, συμβολαιογραφικές πράξεις και ρολόγια χειρός προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί την περασμένη Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και σήμερα άρχισε η συζήτησή του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμού και Σχεδιασμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, έπειτα από τη συζήτηση ο πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, τερμάτισε τις εργασίες της και ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους την απόσυρση του νομοσχεδίου επειδή «ετέθησαν αντιρρήσεις για πιο ενδελεχή μελέτη κάποιων σημείων του και υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις από τους πολίτες».

Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025 θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση αυτή την εβδομάδα τονίζοντας ότι θα γίνει επανεκτίμηση τόσο στα θέματα για τα οποία υποβλήθηκαν ενστάσεις όσο και στα ποσά σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού.

«Μπορούμε να πούμε ότι αναβλήθηκε. Θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα και τα άλλα κονδύλια που θα χρειαστούν και θα επανεκτιμήσουμε τα θέματα που πρέπει να αλλάξουν ή να αποσυρθούν, αν υπάρχουν, στην περίοδο μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού» δήλωσε ο Αμπντουλάχ Γκιουλέρ.

Ο ίδιος τόνισε πάντως ότι η Τουρκία προσέχει την αμυντική βιομηχανία της ως «κόρη οφθαλμού» και απαιτούνται σοβαροί πρόσθετοι πόροι, ιδίως για το πρόσφατα αναπτυγμένο σύστημα αεράμυνας, τον λεγόμενο «χαλύβδινο θόλο», και για άλλα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Το αποσυρθέν σχέδιο νόμου προέβλεπε την επιβολή επιπλέον τελών σε μεταβιβάσεις ακινήτων, οχημάτων, συμβολαιογραφικές πράξεις και πιστωτικές κάρτες, τα οποία θα παρακρατούνταν για να αποδοθούν στο «Ταμείο Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας» της Τουρκίας.

Ενδεικτικά τα ποσά που θα προτείνονταν ως τέλη υπέρ του Ταμείου ήταν:

- Στις πιστωτικές κάρτες με όριο άνω των 100.000 λιρών Τουρκίας (περίπου 2.700 ευρώ) ετήσιο τέλος 750 λιρών Τουρκίας (20 ευρώ)

- Στις μεταβιβάσεις ακινήτων 750 λίρες Τουρκίας (20 ευρώ) ξεχωριστά από τον αγοραστή και τον πωλητή

- Στις υπόλοιπες υπηρεσίες στα Κτηματολογικά Γραφεία 375 λίρες Τουρκίας (10 ευρώ)

- Στις συμβολαιογραφικές πράξεις για καταχώρηση καινούργιων οχημάτων 3.000 λίρες Τουρκίας (80 ευρώ)

- Στις συμβολαιογραφικές πράξεις για καταχώρηση μεταχειρισμένων οχημάτων 1.500 λίρες Τουρκίας (40 ευρώ)

- Στις λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις 75 λίρες Τουρκίας (2 ευρώ) για κάθε μία

- Στην αγορά ρολογιών χειρός αξίας άνω των 5.000 λιρών Τουρκίας (133 ευρώ) τέλη 20% επί της αξίας τους

- To 20% από τα τέλη κυκλοφορίας στις μοτοσικλέτες κάτω των 100 cc και τα ηλεκτροκίνητα δίκυκλα ισχύος κάτω των 6 kW

Το επιπλέον κονδύλι που αναζητά η τουρκική κυβέρνηση για να στηρίξει το «Ταμείο Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας» εκτιμάται στα 70 δισ. λίρες Τουρκίας, δηλαδή 2 δισ. ευρώ.

Το εν λόγω Ταμείο δημιουργήθηκε το 1985 από την τότε κυβέρνηση του Τουργκούτ Οζάλ και αποστολή του είναι να χρηματοδοτεί αμυντικά προγράμματα της χώρας. Αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής κυβέρνησης, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνεται «ο σχεδιασμός της παραγωγής σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των απαιτούμενων σύγχρονων όπλων, εργαλείων και εξοπλισμού». Το ταμείο είναι ειδικού καθεστώτος, είναι ανεξάρτητο και τα χρήματα που διαχειρίζεται δεν αποτελούν μέρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αντιθέτως μπορούν να μεταβιβάζονται σε αυτό πόροι του Προϋπολογισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

