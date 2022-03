Εργα του Βρετανού αινιγματικού καλλιτέχνη Banksy που ανήκαν στον τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς πωλήθηκαν σε δημοπρασία στο Λονδίνο εκατομμύρια αγγλικές λίρες, ποσό που θα διατεθεί σε υγειονομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αγόρασε τα έργα απευθείας από τον Banksy λίγο μετά τη δημιουργία τους, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με τους Financial Times, αρκετά χρόνια πριν από την εκτόξευση της αξίας των δημιουργιών του καλλιτέχνη.

Bansky's Kissing Coppers - one of three consigned by singer Robbie Williams to @Sothebys - has been withdrawn from sale today pic.twitter.com/Bn86UWkCxO