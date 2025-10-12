Διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό και την παγκόσμια κοινότητα, λίγες ώρες πριν την ιστορική απελευθέρωση των ομήρων, πραγματοποίησε μέσω βίντεο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δείτε το διάγγελμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού:

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκίνησε το διάγγελμά του λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός, που κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί».

Σημείωσε ότι υπάρχουν «τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά ελπίζω ότι ο λαός του Ισραήλ μπορεί να τις παραμερίσει στο μέλλον». Και πρόσθεσε: «Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε. Αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συναντήθηκαν με οικογένειες των ομήρων αρκετές φορές και είδαν τον πόνο τους. «Αυτές οι συναντήσεις ήταν μαζί μου κατά τη διάρκεια κάθε απόφασης που πήραμε», τόνισε.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, είπε: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι «στέκονται στιβαροί μέρα με τη μέρα. Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού. Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

