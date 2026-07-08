Η Μαρίν Λεπέν, η οποία έπαιξε τα ρέστα της αποφασίζοντας να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, αρχίζει σήμερα την προεκλογική εκστρατεία της, αψηφώντας τις επικρίσεις των αντιπάλων της και τον κίνδυνο να αποτύχει το τολμηρό δικαστικό στοίχημά της.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) αναμενόταν σήμερα το πρωί για έναν περίπατο στην αγορά της Λα Φλες (κεντρική Γαλλία), κοινότητας που από τον Μάρτιο διοικείται από το κόμμα της.

Επρόκειτο να συνοδεύεται από τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος θα την αντικαθιστούσε σε περίπτωση που δεν θα μπορούσε να θέσει η ίδια υποψηφιότητα και θα είναι ο πρωθυπουργός της, αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Χθες, Τρίτη, η Λεπέν αναστάτωσε την πορεία της προεκλογικής εκστρατείας ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της για το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων μερικές ώρες μετά την απόφαση του εφετείου του Παρισιού που επιβεβαίωσε την καταδίκη της στην υπόθεση της υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η μείωση της άρσης της εκλογιμότητάς της στους 45 μήνες, οι 30 από τους οποίους με αναστολή, της επιτρέπει ωστόσο να είναι υποψήφια. Καταδικάσθηκε επίσης σε φυλάκιση τριών ετών, το ένα από τα οποία με ηλεκτρονικό βραχιόλι, όμως διαβεβαίωσε ότι θα διεξαγάγει την προεκλογικη εκστρατεία «χωρίς το βραχιόλι», καθώς θα ασκήσει προσφυγή σε τρίτο βαθμό με αποτέλεσμα να ανασταλεί η έκτιση της ποινής της.

Η επιλογή της, που χαρακτηρίζεται παρακινδυνευμένη από το Γαλλικό Πρακτορείο, προκάλεσε έντονες και περίπλοκες νομικές συζητήσεις. Και βασίζεται σε μια στρατηγική που έγκειται σε μια κούρσα με το χρόνο, καθώς στοιχηματίζει στις σημαντικές καθυστερήσεις των νομικών διαδικασιών.

Θέτοντας υποψηφιότητα παρά την καταδίκη της, η Μαρίν Λεπέν, η οποία είχε ζητήσει στο παρελθόν να αίρεται «δια βίου» η εκλογιμότητα πολιτικών που καταδικάζονται για τέτοιες κατηγορίες, εκτίθεται στις επικρίσεις των αντιπάλων της.

Είναι δύσκολο, για την ώρα, να προβλεφθεί η υποδοχή που θα της επιφυλάξουν οι ψηφοφόροι.

Μπορεί να υπάρξει ένα «αποτέλεσμα συσπείρωσης της εκλογικής βάσης», επειδή «αυτοί που τη συμπαθούν θα πουν: 'οποία αποφασιστικότητα'», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δημοσκόπος Μπρις Τεντιριέ (Ipsos-BVA). Όμως «πιστεύω πως τα σκάνδαλα πάντα βλάπτουν», πρόσθεσε.

Το εφετείο κήρυξε χθες, Τρίτη, τη Μαρίν Λεπέν, τον Εθνικό Συναγερμό και δέκα άλλα πρόσωπα ένοχα για τη δημιουργία μιας «οργάνωσης» με στόχο να παίρνουν μισθό ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί ευρωβουλευτών πρόσωπα που εργάζονταν στην πραγματικότητα για το κόμμα.

Το εφετείο υπολόγισε τη συνολική βλάβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την υπόθεση αυτή σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα από το 2004 ως το 2016.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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