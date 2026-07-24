Σπύρος Σιαμπλής

Παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα, παρότι το τελικό 1-2 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός τήρησε την βασική αρχή των αναμετρήσεων σε νοκ άουτ φάσεις. Άσχετα με το πως και «πόσο» έπαιξε, κέρδισε!



Γιατί, μια τέτοια ήταν ουσιαστικά η αποψινή κόντρα στην Πάκσι για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, η οποία ως γνωστόν αν θέλει να συμμετάσχει στην League Phase του φετινού Conference League, καλείται να κάνει το 3Χ3 στα προκριματικά.

Το πρώτο βήμα έγινε, λοιπόν, με το ξεκίνημα μάλιστα να είναι και αρκετά ελπιδοφόρο! Τόσο σε επίπεδο αποτελέσματος και εμφάνισης ειδικότερα στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, όσο και ως προς τη συνέχεια και την συνέπεια που δείχνει να υπάρχει στο πλάνο του Δανού τεχνικού.

Το σκάουτινγκ έλεγε ότι η Πάκσι εκκινούσε τα παιχνίδια της με πίεση ψηλά, αρκετό… ζήλο σε επίπεδο μαρκαρισμάτων και διαρκή γεμίσματα στα δύο φορ της. Κάπως έτσι συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση, με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται, ειδικά στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης. Πρωτίστως στο να βρει τις κατάλληλες «απαντήσεις» στο physical game των Ούγγρων, με την υπερβολική ανοχή και του διαιτητή . Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να πιεστεί και σε φάση άμυνας, κυρίως μέσω των πλαγιοκοπήσεων του αντιπάλου από τα δύο άκρα.



Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έκαναν ντεμπούτο με την φανέλα του «τριφυλλιού» και ο τερματοφύλακας Πένια και δύο αμυντικοί, Τσάπρας και Ντε Φράι, αλλά και ο αμυντικός μέσος, ο Καμαρά. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ομοιογένεια των μετόπισθεν… Στο δημιουργικό κομμάτι, αντιθέτως, παρότι δεν είχε πάντοτε τις καλύτερες επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει δύο καλές φάσεις για να ανοίξει το σκορ. Πρώτα με τον Αντίνο, αλλά και αργότερα με τον Τετέι, που δεν μετουσιώθηκαν όμως στο 0-1.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Νίστρουπ ισορρόπησε την κατάσταση, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα χάρη στον Καμαρά και προσπάθησε να γίνει απειλητική μέσα από κάποιες αντεπιθέσεις, με πρωταγωνιστές τους Αντίνο και Γιάγκουσιτς, ανεπιτυχώς. Κατάφερε, ωστόσο, να βρει το πρώτο της γκολ έστω και αν χρειάστηκε να παρεμβληθούν πόδια αντιπάλου. Σε ένα κομβικό σημείο, στο 40ο λεπτό, με το αυτογκόλ του Βας μετά από μια ωραία ακόμα «κόντρα» και πολλές πάσες μέχρι την «σέντρα ακριβείας» του Ζαρουρί για τον Τετέι, που θα σκόραρε αν δεν τον προλάβαινε ο Ούγγρος αμυντικός.



Το δεύτερο ημίχρονο ήταν… άλλη υπόθεση. Εκ διαμέτρου αντίθετη η εικόνα, με τον Παναθηναϊκό να βάζει την μπάλα κάτω, να παίζει «στρωτό» ποδόσφαιρο και να βγαίνει γρήγορα στην επίθεση. Έχοντας μια κυριαρχική εικόνα, τουλάχιστον μέχρι το 63’. Διάστημα στο οποίο οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το 0-2 στο 55ο λεπτό, με τον -κατά γενική ομολογία κορυφαίο παίκτη τους- Αντίνο και τον διαιτητή να διορθώνει τη λάθος υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ.

Έχοντας παράλληλα όχι μια, ούτε δύο, αλλά… τέσσερις ακόμα φάσεις για να σκοράρουν! Δύο φορές ο Τετέι, μια ο Τσέριν και άλλη μια ο -βιαστικός να σκοράρει, αντί να πασάρει δίπλα- Γιάγκουσιτς, όμως, απέτυχαν να σημειώσουν το 0-3 και να «καθαρίσουν» το ματς. Ακολούθως, οι αλλαγές των επιθετικών της Πάκσι λειτούργησαν στο να γίνει πιο φρέσκια και απειλητική, έχοντας μάλιστα και δοκάρι στο 64’, με τον Μπόντε. Ενώ, έχοντας πάρει μέτρα στο γήπεδο και ταυτόχρονα αυτοπεποίθηση, έφτασε και στη μείωση του σκορ, με πολύ όμορφο γκολ του ίδιου παίκτη, στο 71ο λεπτό…



Παρά το «φρεσκάρισμα» από πλευράς Νίστρουπ, με δύο σετ αλλαγών, και μολονότι τα τρεξίματα ήταν ικανοποιητικά, η -φυσιολογική για την δεδομένη χρονική στιγμή- κούραση άρχισε να γίνεται εμφανής από εκείνο το σημείο και μετά. Τόσο σε επίπεδο δυνάμεων, όσο και πνευματικά. Ακόμα και έτσι, βέβαια, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έχασε στο τέλος τις μεγάλες ευκαιρίες για να βρει ένα ακόμα τέρμα και να αποδώσει… δικαιοσύνη στην έκταση του σκορ. Ούτε ο Πελίστρι πάντως, ούτε και ο Κυριακόπουλος με τον Ράστοντερ έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα.



Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, φανερώνει ότι, μόνο αν «αυτοκτονήσει» σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό στάδιο το «τριφύλλι» δεν θα βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ανάλογη προσοχή, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τέτοια ώρα την προσεχή Πέμπτη θα λέμε «να περάσει ο επόμενος».

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