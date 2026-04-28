Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ευχαριστημένος που συνεργάστηκε με τη Ρωσία «στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή».

«Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας», έγραψε ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο X. «Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».

Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.



Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Ρωσία, συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, και είχε συνομιλίες με επίκεντρο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή και τις σχετικές εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

