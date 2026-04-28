Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αραγτσί: «Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τη Ρωσία»

Αραγτσί - Πούτιν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ευχαριστημένος που συνεργάστηκε με τη Ρωσία «στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή».

«Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας», έγραψε ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο X. «Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Ρωσία, συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, και είχε συνομιλίες με επίκεντρο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή και τις σχετικές εξελίξεις.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark