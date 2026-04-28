Baby on Board: Γυναίκα φέρνει στον κόσμο την κόρη της εν μέσω πτήσης στις ΗΠΑ

Επιβάτιδα σε πτήση της Delta AirLines γέννησε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στους αιθέρες, έμεναν περίπου τριάντα λεπτά προτού αφιχθεί στον τελικό προορισμό του, όπου έκανε κατεπείγουσα προσγείωση, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αμερικανική αεροπορική εταιρεία.

Η έγκυος επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε αεροσκάφος στην Ατλάντα (Τζόρτζια, νοτιοανατολικά), για πτήση πέντε ωρών και κάτι, με προορισμό την Πόρτλαντ (Όρεγκον, βορειοδυτικά). Η άφιξη προβλεπόταν να γίνει περί τις 22:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το βρέφος--κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών, διευκρίνισαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης--γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, καθώς το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737, είχε ακόμη μισή ώρα πτήσης προτού φτάσει στον προορισμό.

Αμερικανικά ΜΜΕ--ιδίως το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press--δημοσίευσαν χθες φωτογραφίες της μητέρας και της νεογέννητης κόρης της.

«Ευχαριστούμε το πλήρωμα και τους αγαθοεργούς υγειονομικούς που βρίσκονταν στην πτήση κι επενέβησαν για να προσφέρουν φροντίδες σε πελάτισσα στην πτήση πριν από την προσγείωση στο Πόρτλαντ», ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, ευχόμενη «ό,τι καλύτερο στη νέα οικογένεια».

Μέλη του πληρώματος προσέφεραν βοήθεια στην επιβάτιδα, όπως και γιατρός και δυο νοσοκόμες, που ήταν ανάμεσα στους υπόλοιπους 152 επιβάτες της πτήσης DL478.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δυο πιλότοι και τέσσερις αεροσυνοδοί που έχουν εκπαιδευτεί για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων αυτής της φύσης.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στο έδαφος περίμεναν για να παραλάβουν τη μητέρα και το νεογέννητο μετά την προσγείωση, η οποία έγινε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και στην οποία, εύλογα, δόθηκε άμεση προτεραιότητα από τον πύργο ελέγχου.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις περιορισμούς στα ταξίδια εγκύων, είτε αρνούμενες να μεταφέρουν επιβάτιδες σε προχωρημένη φάση της κύησης ή/και αξιώνοντας να διαθέτουν ιατρικά πιστοποιητικά.

Η Delta πάντως, τονίζεται τον ιστότοπό της, δεν επιβάλλει κανέναν τέτοιο περιορισμό.

Πηγή: skai.gr

