Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμπάς Αραγτσί στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο θέλησε να απαντήσει μέσω του Ιρανού Υπουργου Εξωτερικών.

«Παρακαλώ μεταφέρετε στον Ανώτατο Ηγέτη την εκτίμησή μου για το μήνυμά του και τις καλύτερες ευχές μου για την καλή του υγεία και ευημερία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

