Η Ρωσία είναι η οικονομία που δέχεται τις περισσότερες δυτικές κυρώσεις στον κόσμο, ειδικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά περισσότερα από τρία χρόνια μετά την υποτιθέμενη απομόνωσή της, τα ράφια των μεγάλων σουπερμάρκετ εξακολουθούν να είναι γεμάτα με δυτικά προϊόντα.

Ο ανταποκριτής του SkyNews στη Μόσχα περιγράφει ότι κάποιος μπορεί να βρει στα ρωσικά σουπερμάρκετ ότι και στις μεγάλες δυτικές αλυσίδες: από Kellogg's κορν φλέικς και αναψυκτικά της Coca Cola, μέχρι μαρμελάδες Bonne Maman και μπύρες Brewdog.

Επίσης, παρά τις κυρώσεις, στις μεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτων πωλούνται τελευταία μοντέλα από πανάκριβες ευρωπαϊκές και βρετανικές μάρκες: Porsche, Mercedes, BMW, Ferrari και Range Rovers.

Πώς παρακάμπτει λοιπόν η Μόσχα τις κυρώσεις;

Πολλά από τα δυτικά προϊόντα που πωλούνται στη Ρωσία είναι από «παράλληλες εισαγωγές». Αυτό σημαίνει ότι έχουν εισέλθει στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών, χωρίς την άδεια του κατόχου του εμπορικού σήματος.

Η Ρωσία νομιμοποίησε την πρακτική αμέσως μετά την εισβολή της στην Ουκρανία για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να προστατεύσει τους καταναλωτές από τον αντίκτυπο μιας μαζικής εξόδου των ξένων εταιριών. Έτσι, παρά την αποχώρηση ξένων σημάτων από τη Ρωσία, τα προϊόντα τους συχνά εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ.

Για παράδειγμα, αν και Coca-Cola σταμάτησε επισήμως τις εξαγωγές στη Ρωσία το 2022, στα ράφια των ρωσικών σουπερμάρκετ ο ανταποκριτής του SkyNews είδε κουτάκια και μπουκάλια αναψυκτικού από τη Γαλλία, ένα από την Πολωνία, ένα από το Ιράκ, ακόμη και ένα μπουκάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό συγκεκριμένα δεν αποτελεί παραβίαση κυρώσεων, καθώς τα τρόφιμα και τα ποτά γενικά εξαιρούνται από τους περιορισμούς που επιβάλλουν η Βρετανία και η ΕΕ. Ωστόσο, αποτελεί παράδειγμα του πώς μπορούν να παρακαμφθούν οι εμπορικές απαγορεύσεις, ακόμα και αν είναι «αυτοεπιβαλλόμενες», στην προκειμένη περίπτωση.

Όμως, η ίδια ακριβώς πρακτική των «παράλληλων εισαγωγών» χρησιμοποιείται και για ορισμένα αγαθά που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως τα πολυτελή αυτοκίνητα.

Όπως περιγράφει η Ιρίνα Φρανκ, ιδιοκτήτρια αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, η εισαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας από τον πελάτη και «μέσω πολλαπλών μετακινήσεων».

«Μια παραγγελία γίνεται για παράδειγμα από την Τουρκία, στη συνέχεια από την Τουρκία πηγαίνει στην Αρμενία και από την Αρμενία παραδίδουμε το αυτοκίνητο στη Ρωσία» εξηγεί.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ararat Mardoyan, επίσης ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων λέει ότι εισήγαγε δεκάδες βρετανικά και ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στη Ρωσία κατά τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του δικού του οχήματος.Το μαύρο Volkswagen του χρειάστηκε έξι μήνες για να φτάσει από τη Γερμανία, αφού μεταφέρθηκε μέσω Βελγίου, Γεωργίας, Αρμενίας και Ιράν.

Μάλιστα, αναφέρεται στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση - μια τελωνειακή ένωση μεταξύ Ρωσίας, Αρμενίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν και Κιργιστάν - ως «δικαιολογία» για την παράκαμψη των κυρώσεων.

«Είναι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση», υποστηρίζει.«Αν το αγαθό μπει στο Καζακστάν, για παράδειγμα, δεν είναι ήδη μόνο ένα καζακικό προϊόν, είναι ήδη προϊόν τελωνειακής ένωσης», αρα μπορεί να εισαχθεί στη Ρωσία, όπως εξηγεί.

