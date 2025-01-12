Συνεχίζονται οι προσπάθειες προσέγγισης Τούρκων και Κούρδων

Η τριμελής αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος Λαϊκής Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) που ανέλαβε τις επαφές με τις ενδιαφερόμενες πλευρές για την επίλυση του Κουρδικού, επισκέφτηκε χθες στις φυλακές της Αδριανούπολης τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην συμπρόεδρο του φιλοκουρδικού κόμματος HDP όπου κρατείται από το 2016, καταδικασμένος για τρομοκρατία. Ο Ντεμιρτάς πρόσφερε αμέριστη υποστήριξη στον αρχηγό του ΡΚΚ Αμντουλάχ Οτσαλάν για μια διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. «Επιθυμούμε, απαιτούμε και υποστηρίζουμε τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων και της βίας. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε μαζί με τον κ. Οτσαλάν. Όλη η πρωτοβουλία ανήκει σε εκείνον», φέρεται να είπε ο Ντεμιρτάς στους εκπροσώπους του DEM.



Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η τουρκική ηγεσία τονίζει τον τερματισμό της τρομοκρατίας του ΡΚΚ ως κύριο στοιχείο για την επίλυση του Κουρδικού, για τον Ντεμιρτάς προέχει η ειρήνη και η δημοκρατία. «Βασική μας ευθύνη είναι να εργαστούμε και να αγωνιστούμε για τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και να μεγαλώσουμε τη χώρα μας» είπε ο Ντεμιρτάς από τις φυλακές της Αδριανούπολης.

Αλλά μήνυμα ειρήνης έστειλε επίσης από την άλλη άκρη της Τουρκίας, ο Ερντογάν σε ομιλία του στην ανεπίσημη πρωτεύουσα των Κούρδων της Τουρκίας, το Ντιαρμπακίρ. «Ένα νέο και σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για τη χώρα μας για να τερματίσει οριστικά τη μάστιγα της τρομοκρατίας. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε αυτή την ευκαιρία», είπε μιλώντας στο τοπικό συνέδριο του κόμματός του δηλώνοντας ότι αυτή η διαδικασία ξεκίνησε «με σκοπό την άρση ενός από τα τελευταία εμπόδια στον στόχο μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας». Ο Ερντογάν τόνισε ότι το PKK πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα άνευ όρων.Όμως υπάρχουν και άλλοι παίκτες σε αυτό το περίπλοκο παιχνίδι. Μπορεί ο Οτσαλάν και ο Ντεμιρτάς να συμφωνούν, αλλά ακόμη δεν έχει πάρει η θέση το αρχηγείο της ένοπλης πτέρυγας του ΡΚΚ που έχει τη βάση του στο όρος Καντίλι στα σύνορα Ιράκ-Ιράν.

