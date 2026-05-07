Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, εντός της εβδομάδας στο Μαϊάμι, σύμφωνα με πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στον Λευκό Οίκο.

Οι πηγές πάντως δεν έγιναν πιο συγκεκριμένες ούτε για το χρονοδιάγραμμα, ούτε για τους σκοπούς της συνάντησης αυτής.

Στο Κίεβο, η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως αυτό το στάδιο· έγινε γνωστό μόνο ότι ο κ. Ουμέροφ δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε ακρόαση στο κοινοβούλιο επειδή βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό.

