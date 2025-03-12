Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρεται ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την άμυνα πρέπει να είναι «παραπλήσιες με αυτές που γίνονται σε καιρό πολέμου», με τους ευρωβουλευτές να ζητούν περισσότερη βοήθεια για την Ουκρανία.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα την πιο σοβαρή στρατιωτική απειλή για την εδαφική της ακεραιότητα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», αναφέρει το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 419 ψήφους υπέρ, 204 κατά και 46 αποχές.

Στο ψήφισμα η Ρωσία χαρακτηρίζεται ως «η πιο σημαντική άμεση και έμμεση απειλή κατά της ΕΕ» και επίσης υπογραμμίζεται πώς η δραστική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες για την ασφάλεια στην ΕΕ.

Παράλληλα τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση «να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα μέσω διαδικασιών» σε περίπτωση πολέμου ή άλλων μεγάλων κρίσεων ασφαλείας και το ψήφισμα ζητά έναν ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, ικανό να ενεργεί αυτόνομα εάν είναι απαραίτητο.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις με ομοϊδεάτες εταίρους και κάλεσαν για μειωμένη εξάρτηση από χώρες εκτός ΕΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας του μπλοκ.

Αναφορικά με την υποστήριξη προς την Ουκρανία, το ψήφισμα προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ, τους διεθνείς εταίρους και τα μέλη του ΝΑΤΟ «να άρουν όλους τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση δυτικών οπλικών συστημάτων που παραδίδονται στην Ουκρανία εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ρωσικό έδαφος», υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.