Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι στοχοθέτησαν αυτονομιστές στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν «αυτονομιστές» στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ ο πόλεμος κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του.

«Σήμερα το πρωί…χτυπήθηκαν τρεις θέσεις αυτονομιστικών ομάδων στην ιρακινή περιοχή (του Κουρδιστάν)», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Εάν αυτονομιστές ομάδες στην περιοχή (του Κουρδιστάν) προβούν στην παραμικρή ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, θα τις συντρίψουμε», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.