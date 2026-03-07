Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποστείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το Fox News.

Το USS George H.W. Bush ολοκλήρωσε την Πέμπτη τις απαραίτητες προετοιμασίες, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το αεροπλανοφόρο, τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία και η αεροπορική πτέρυγα «ολοκλήρωσαν την άσκηση εκπαίδευσης της μονάδας, ηοποία πρέπει να γίνει πριν την ανάληψη εθνικών αποστολών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Fox News αναφέρει ότι η ομάδα κρούσης «αναμένεται σύντομα» και θα κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου πρόσφατα στάθμευσε και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Το USS Gerald R. Ford πέρασε την Πέμπτη από τη Διώρυγα του Σουέζ και βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε ο αμερικανικός στρατός.

Εν τω μεταξύ, το USS Abraham Lincoln παραμένει σταθμευμένο στην Αραβική Θάλασσα, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.