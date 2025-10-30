Ντονκάστερ: Νεκρός 70χρονος σε συντριβή ελικοπτέρου

Άνδρας 70 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντονκάστερ, σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσιρ.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το δυστύχημα στην αγροτική περιοχή κοντά στην οδό Ings Lane, στο Μπέντλι.

Ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και δέχεται υποστήριξη από τις αρχές», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο πιλότος, 41 ετών, καθώς και δύο ακόμη επιβάτες —μια γυναίκα 58 ετών και ένα αγόρι 10 ετών— τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το συμβάν, ερευνάται από την Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσιρ. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από τη στιγμή πριν τη συντριβή να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Το ελικόπτερο, είχε απογειωθεί λίγο πριν από το αεροδρόμιο Gamston, κοντά στο Ρέτφορντ.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένα αεροσκάφος που εδρεύει στις εγκαταστάσεις μας και ανήκει σε ενοικιαστή του αεροδρομίου ενεπλάκη σε περιστατικό. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο.

🚨LIVE: Helicopter Crashes In Doncaster Field



South Yorkshire Police say the helicopter crashed in a field on Ings Lane, Bentley, at 10.14am today.



Emergency services attend the scene.



Ings Lane is closed; avoid the area and use alternative routes.



Further updates to follow.… pic.twitter.com/wo5bkV4oG6 — Yapp (@YappAppLtd) October 30, 2025

(Κεντρική φωτο αρχείου)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.