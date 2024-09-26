Ντονέτσκ: 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία σήμερα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν κοντά την πόλη Τσάσιβ Γιαρ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν εδώ και μήνες να προωθηθούν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξάλλου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό στο γειτονικό Τορέτσκ.

Δυόμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται στο ανατολικό μέτωπο. Ο ρωσικός στρατός προωθείται αργά προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ και πρόσφατα προωθήθηκε προς το Βουχλένταρ, λίγο νοτιότερα.

Η Ρωσία αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους, μολονότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα.

Συμφωνία για την ανταλλαγή 13 παιδιών που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την ανταλλαγή 13 παιδιών που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου. Το Κίεβο ζητά την επιστροφή περίπου 20.000 ανηλίκων που «εξορίστηκαν ή εκτοπίστηκαν δια της βίας» στη Ρωσία.

«Εννέα ανήλικοι και ένας ενήλικος θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία» ανέφερε ένας Καταριανός αξιωματούχος, ενώ ταυτόχρονα τέσσερις ανήλικοι θα επιστρέψουν στους συγγενείς τους στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι εννέα ανήλικοι Ουκρανοί είναι ηλικίας από 12 έως 17 ετών ενώ τα παιδιά από τη Ρωσία είναι από 2 έως 7 ετών. Όλοι οι ανήλικοι θα μεταφερθούν στην πρεσβεία του Κατάρ στη Μόσχα, πριν από την επανένωση με τις οικογένειές τους.

Το Κατάρ έχει βοηθήσει από τον Ιούλιο του 2023 να επαναπατριστούν πολλοί ανήλικοι Ουκρανοί που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία και σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Την άνοιξη του 2023 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της Μαρίας Λβόβα-Μπέλοβα, της Επιτρόπου για την Παιδική Ηλικία, κατηγορώντας τους για άμεση εμπλοκή στην «εκτόπιση» παιδιών από την Ουκρανία. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι προστατεύει τα παιδιά από τις μάχες. Δηλώνει επίσης έτοιμη να επιστρέψει τα παιδιά στους συγγενείς τους στην Ουκρανία, εφόσον το ζητήσουν.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από τους 20.000 ανήλικους που εκτοπίστηκαν από την έναρξη του πολέμου, μόνο 400 έχουν επαναπατριστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

