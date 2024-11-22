Κιμ Γιονγκ Ουν: Απειλεί με αυξανόμενο κίνδυνο πυρηνικού πολέμου

Η περίπλοκη κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «πιο καταστροφικό πυρηνικό πόλεμο» δήλωσε ο Βορειοκορεάτης πρόεδρος Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως αναφέρει το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA).



«Ποτέ στο παρελθόν τα μέρη της σύγκρουσης στην κορεατική χερσόνησο δεν είχαν βρεθεί σε μια τόσο επικίνδυνη και έντονη αντιπαράθεση, όταν η κατάσταση θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν πιο καταστροφικό πυρηνικό πόλεμο ανά πάσα στιγμή», απείλησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τα εγκαίνια έκθεσης για την άμυνα στο Πιονγκγιάνγκ. Πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «απλώς επιβεβαίωσαν την άποψη της Βόρειας Κορέας ότι η εχθρική πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη».

Πηγή: skai.gr

Δείχνοντας να αφήνει αιχμές για την Ουκρανία και τη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση και το επίπεδο των προκλήσεων αναπτύσσοντας τα «τεράστια στρατιωτικά τους μέσα» και τις δυνάμεις των συμμάχων τους, επεκτείνοντας το σύστημα στρατιωτικών συμμαχιών τους με κοινή χρήση πυρηνικών όπλων «προκειμένου να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την κυριαρχία τους σε χώρες-δορυφόρους» και να αποτρέψουν την αυξανόμενη ισχύ της ΛΔΚ, η οποία γίνεται «συντριπτική πρόκληση για την ηγεμονική της πολιτική».

