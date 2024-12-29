Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρή από δηλητηρίαση με μονοξείδιο άνθρακα η Ντέιλ Χάντον, σούπερ μόντελ των '80s

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Χάντον εκπροσωπούσε κορυφαίες μάρκες καλλυντικών

Ντέιλ Χάντον: Νεκρό το σούπερ μόντελ των '80s

Νεκρή μέσα στο σπίτι του γαμπρού της,  ηθοποιού Μαρκ Μπλούκας, στην Πενσυλβάνια βρέθηκε το διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του ’80, Ντέιλ Χάντον. 

Η 76χρονη πέθανε από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό. 

χαντον

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε επίσης λιπόθυμος ενας 76χρονος άνδρας, ο πατέρας του ηθοποιού. 

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Χάντον εκπροσωπούσε κορυφαίες μάρκες καλλυντικών

Ηταν το «πρόσωπο»  της L'Oreal για περισσότερα από 15 χρόνια, και το μόνο μοντέλο που υπέγραψε συμβόλαιο με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών -Revlon, Max Factor, Estee Lauder και L'Oreal.  

Ηταν επίσης πρεσβευτής της UNICEF και ιδρύτρια του WomenOne, ενός  φιλανθρωπικού οργανισμό που εστιάζει στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών.

Καθώς ήταν Καναδή, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μία ανάρτηση στα social media. 

« Η Ντέιλ Χάντον ήταν μία σπουδαία Καναδή. Έκανε επανάσταση στον κλάδο της και χρησιμοποίησε τη φωνή, το χρόνο και την ενέργειά της για να ανυψώσει άλλες γυναίκες. Τα συλλυπητήρια μου στην κόρη της, Ryan, και σε όλους όσους την αγάπησαν. Θα μας λείψει» έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μοντέλο Θανατος Χόλιγουντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark