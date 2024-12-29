Ντέιλ Χάντον: Νεκρό το σούπερ μόντελ των '80s

Νεκρή μέσα στο σπίτι του γαμπρού της, ηθοποιού Μαρκ Μπλούκας, στην Πενσυλβάνια βρέθηκε το διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του ’80, Ντέιλ Χάντον.

Η 76χρονη πέθανε από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε επίσης λιπόθυμος ενας 76χρονος άνδρας, ο πατέρας του ηθοποιού.

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Χάντον εκπροσωπούσε κορυφαίες μάρκες καλλυντικών

Trailblazing model Dayle Haddon dies from suspected carbon monoxide poisoning https://t.co/VUX1i1AvCr — The Associated Press (@AP) December 28, 2024

Ηταν το «πρόσωπο» της L'Oreal για περισσότερα από 15 χρόνια, και το μόνο μοντέλο που υπέγραψε συμβόλαιο με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών -Revlon, Max Factor, Estee Lauder και L'Oreal.

Dayle Haddon 💔 pic.twitter.com/enN3ayj3BH — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) December 28, 2024

Ηταν επίσης πρεσβευτής της UNICEF και ιδρύτρια του WomenOne, ενός φιλανθρωπικού οργανισμό που εστιάζει στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών.

Καθώς ήταν Καναδή, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μία ανάρτηση στα social media.

Dayle Haddon was a great Canadian. She revolutionized her industry, and she used her voice, time, and energy to lift other women up.



My condolences to her daughter, Ryan, and everyone who loved her. She will be missed. pic.twitter.com/cODPCJRZ5w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 28, 2024

« Η Ντέιλ Χάντον ήταν μία σπουδαία Καναδή. Έκανε επανάσταση στον κλάδο της και χρησιμοποίησε τη φωνή, το χρόνο και την ενέργειά της για να ανυψώσει άλλες γυναίκες. Τα συλλυπητήρια μου στην κόρη της, Ryan, και σε όλους όσους την αγάπησαν. Θα μας λείψει» έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.