Η Ρωσία βλέπει μια «ευκαιρία», αν και μικρή, συνεννόησης με τον Τραμπ

Η Μόσχα θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο, αν και μικρό, να διαπραγματευτεί με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

«Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα σε ποιον βαθμό μπορεί να διαπραγματευτεί η νέα κυβέρνηση, αλλά παρ' όλα αυτά, σε σχέση με την πλήρη έλλειψη διάθεσης του προηγούμενου ηγέτη του Λευκού Οίκου (Τζο Μπάιντεν), υπάρχει σήμερα περιθώριο, αν και μικρό», ανέφερε ο Ριάμπκοφ, όπως μεταδίδει το Interfax σύμφωνα με το Reuters.

«Είναι όμως σημαντικό να κατανοήσουμε τι και ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πώς να οικοδομήσουμε καλύτερα τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, πώς να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους», πρόσθεσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο Ινστιτούτο Αμερικανικών και Καναδικών Σπουδών, μια δεξαμενή σκέψης στη Μόσχα.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ τη Δευτέρα, είχε δηλώσει προεκλογικά ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία άμεσα, χωρίς όμως να διευκρινίσει πώς.

Την Τρίτη απείλησε τη Ρωσία με πρόσθετες κυρώσεις εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνηθεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που συμπληρώνει σχεδόν τρία χρόνια.

Ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με ποιος θα ήταν ο στόχος των νέων κυρώσεων στη Ρωσία, οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σημαντικές κυρώσεις από τη Δύση λόγω της ευρείας εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.



Πηγή: skai.gr

