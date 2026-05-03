Αφού κάλεσε και πάλι τους κατοίκους κοινοτήτων του νοτίου Λιβάνου να φύγουν, το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν παρά την εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, πλήγμα στο Αραμπσαλίμ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ένα άλλο στη Σρίφα τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων οι τέσσερις διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, καθώς το πλήγμα σημειώθηκε κοντά σε ένα από τα κέντρα της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το υπουργείο Υγείας καταδίκασε τις επιθέσεις, εκφράζοντας λύπη που συμβαίνει «ακριβώς το αντίθετο» από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 ης Σύμβασης της Γενεύης «σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ιατρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προστατεύονται από κάθε κίνδυνο που προκαλείται από επιθέσεις στις ζώνες όπου διεξάγονται συγκρούσεις».

Ο στρατός του Ισραήλ είχε εκδώσει προηγουμένως εντολές «επείγουσας» εκκένωσης για κοινότητες πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ζώνη ασφαλείας».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ είχε αναρτήσει στο X προειδοποίηση προς τους κατοίκους αρκετών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατιέχ, και εκείνων που τέθηκαν στο στόχαστρο, Αραμπσαλίμ και Σρίφα.

Η Ναμπατίεχ βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της «κίτρινης γραμμής», η οποία οριοθετεί μία ζώνη δέκα χιλιομέτρων στο έδαφος του Λιβάνου στην οποία το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του.

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.600 ανθρώπων και έχουν εκτοπίσει περισσότερο από ένα εκατομμύριο άλλους αφότου η Χεζμπολάχ ξεκίνησε τις εχθροπραξίες στις 2 Μαρτίου, σε υποστήριξη στο Ιράν που τέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Από τότε, 17 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, εκ των οποίων δύο αυτή την εβδομάδα. Ισραηλινός άμαχος που εργαζόταν για τον στρατό σκοτώθηκε επίσης το ίδιο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

