Μια σωφρονιστική υπάλληλος που «πιάστηκε» από κάμερες να μπαίνει σε ντουλάπα με έναν κρατούμενο, κατέληξε η ίδια πίσω από τα κάγκελα της φυλακής αφού παραδέχτηκε ότι τον είχε «ερωτευτεί».

Η παράνομη σχέση της Morgan Farr Varney κατεγράφη από κάμερες. Σε πλάνα φαινόταν το ζευγάρι να χαριεντίζεται στη φυλακή Lindholme κοντά στο Doncaster στο Νότιο Γιορκσάιρ στην Αγγλία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αφού συνελήφθη ως ύποπτη για ανάρμοστη συμπεριφορά, η 24χρονη παραδέχτηκε ότι τα «θαλάσσωσε». Η ίδια φυλακίστηκε για δέκα μήνες.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα την ώρα που ένας μεγάλος αριθμός γυναικών δεσμοφυλάκων έχει απολυθεί λόγω σχέσεων με άνδρες κρατούμενους - 29 απολύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Μετά την ένταξή της στην Υπηρεσία Φυλακών τον Απρίλιο του 2022, η Farr Varney έλαβε εκπαίδευση κατά της διαφθοράς - συμπεριλαμβανομένου του πώς να εντοπίσει απόπειρα χειραγώγησης από κρατούμενους.

Ωστόσο, δημιουργήθηκαν υποψίες όταν εντοπίστηκε με τον κρατούμενο σε μια πτέρυγα της φυλακής Lindholme, είπε η αστυνομία, και συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023.

Η έρευνα αποκάλυψε ερωτικά γράμματά τους στο κελί του κρατούμενου και στο δωμάτιο της Farr Varney. Σε βίντεο φαίνεται επίσης πως το ζευγάρι μπήκε σε μία ντουλάπα. Η Farr Varney παραδέχτηκε ότι τον είχε «ερωτευτεί».

Μετά τη σύλληψή της, παραιτήθηκε - αλλά η σχέση τους συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στη φυλακή Wealstun κοντά στο Wetherby στο Δυτικό Γιορκσάιρ. Οι αστυνομικοί βρήκαν μάλιστα φωτογραφίες της Farr Varney στο νέο κελί του κρατούμενου.

Ο ντετέκτιβ Σκοτ ​​Τζάρβις, της Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στις Φυλακές του Νότιου Γιορκσάιρ, είπε ότι η καταδίκη της στέλνει ένα «σαφές μήνυμα» σχετικά με παρόμοιες περιπτώσεις.

