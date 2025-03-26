Στους 18 νεκρούς αυξήθηκε σήμερα ο απολογισμός των θυμάτων καθώς χιλιάδες πυροσβέστες, με τη βοήθεια του στρατού, συνεχίζουν να δίνουν απεγνωσμένη μάχη για να περιορίσουν τις δέκα και πλέον πυρκαγιές οι οποίες μαίνονται από το σαββατοκύριακο στη Νότια Κορέα, μετατρέποντας σε αποκαΐδια δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, προκαλώντας ζημιές «άνευ προηγουμένου» και ξεπερνώντας «όλα» τα προγνωστικά μοντέλα, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό πρόεδρο της χώρας της Ασίας.

Οι φλόγες καταβρόχθισαν μεταξύ άλλων αρχαίο βουδιστικό ναό.

❗️🇰🇷 - At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.



A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.



The… pic.twitter.com/2PfbUdhwu6 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2025

«18 άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών», τόνισε αξιωματούχος του υπουργείου Ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως άλλοι «έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και 13 έχουν ελαφρά τραύματα».

Ο προσωρινός πρόεδρος Χαν Ντουκ-σου ανακοίνωσε ότι αυξάνει το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο επίπεδο υποσχόμενος «πανεθνική» προσπάθεια αντιμετώπισης της καταστροφής. Μίλησε για «ζημιές άνευ προηγουμένου», που ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις και «όλα» τα «υπάρχοντα μοντέλα πρόβλεψης».

Οι πυρκαγιές, που ενισχύονται από ξηρούς και σφοδρούς ανέμους, εξώθησαν τις αρχές να μετακινήσουν χιλιάδες φυλακισμένους, απόφαση εξαιρετικά σπάνια.

Χθες βράδυ οι αρχές στην πόλη Άντονγκ κάλεσαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι του τουριστικού χωριού Χάφε, ενταγμένου στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων άρχισαν το μεσημέρι της Δευτέρας, «αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να αποφευχθούν» θάνατοι, ανέφερε ο προσωρινός πρόεδρος Χαν.

Καλώδια των δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας κόπηκαν, όπως και δρόμοι, και «όλη τη νύχτα επικρατούσε χάος» σε διάφορες περιοχές, παραδέχτηκε.

Πάνω από 6.700 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα μέτωπα, ανέφεραν χθες οι αρχές. Τα δυο τρίτα βρίσκονται στην περιοχή της Ουλσάν.

Όμως ριπαίοι άνεμοι ταχύτητας 90 χιλιομέτρων την ώρα δεν επέτρεψαν να συνεχιστούν επιχειρήσεις ελικοπτέρων και drones, σύμφωνα με τον προσωρινό πρόεδρο Χαν.

Πυροπαθής 79 ετών που κατέφυγε σε πρωτοβάθμιο σχολείο αφηγήθηκε πως η φωτιά εξαπλωνόταν με τέτοια ταχύτητα που κόσμος αναγκάστηκε να φύγει χωρίς να προλάβει να πάρει τίποτα μαζί του.

Τουλάχιστον 27.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χαν υποσχέθηκε πως οι αρχές θα προσφέρουν άμεση βοήθεια και οικονομική υποστήριξη στους πυροπαθείς.

Απόψε αναμένονταν βροχοπτώσεις κατά τόπους, που ίσως διευκολύνουν την κατάσταση.

Συνετρίβη ελικόπτερο που επιχειρούσε στα πύρινα μέτωπα - Νεκρός ο πιλότος

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως συνετρίβη ελικόπτερο το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των τουλάχιστον δέκα πυρκαγιών που σαρώνουν νότιους τομείς της Νότιας Κορέας.

«Ελικόπτερο που συμμετείχε στη μάχη με τις πυρκαγιές συνετρίβη σε ορεινή περιοχή» της κομητείας Ουλσάν, ανέφερε το νοτιοκορεάτικο πυροσβεστικό σώμα, επιβεβαιώνοντας πως ο πιλότος «κηρύχτηκε νεκρός επιτόπου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.