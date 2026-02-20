Οι διαχειριστές της περιουσίας του Τζέφρι Έπσταϊν συμφώνησαν να πληρώσουν περίπου 35 εκατ. για να επιλυθεί μια ομαδική αγωγή που κατηγορούσε δύο από τους συμβούλους του χρηματιστή για συνέργεια και υποβοήθηση στη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και εφήβων κοριτσιών.

Η Boies Schiller Flexner, η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τα θύματα του Έπσταϊν, ανακοίνωσε τη συμφωνία σε έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η συμφωνία, εάν εγκριθεί από δικαστή, θα βάλει τέλος σε αγωγή που ασκήθηκε το 2024 εναντίον του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Έπσταϊν, Ντάρεν Ιντούκ, και του πρώην λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι είναι συνδιαχειριστές της περιουσίας του χρηματιστή.

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Έπσταϊν έχουν δημιουργήσει και ένα ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων, το οποίο έχει καταβάλει ήδη περίπου 121 εκατ. δολάρια, ενώ 49 εκατ. δολάρια έχουν δοθεί σε επιπλέον διακανονισμούς.

Ούτε ο Ιντούκ ούτε ο Καν παραδέχτηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη στο πλαίσιο του διακανονισμού που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, επισήμανε ο δικηγόρος τους.

«Επειδή δεν έκαναν τίποτα κακό, ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τις αξιώσεις εναντίον τους μέχρι τη δίκη, αλλά συμφώνησαν να μεσολαβήσουν και να διευθετήσουν την αγωγή, προκειμένου να μπει τέλος ως προς τυχόν πιθανές αξιώσεις εναντίον της περιουσίας του Έπσταϊν», ανέφερε ο Ντάνιελ Βέινερ.

Ο δικηγόρος συμπλήρωσε πως η συμφωνία θα προσφέρει «μια εμπιστευτική οδό για οικονομική αποζημίωση» στα θύματα του Έπσταϊν, που δεν έχουν ακόμη επιλύσει τις αξιώσεις τους κατά της περιουσίας του.

Το δικηγορικό γραφείο των θυμάτων άσκησε αγωγή το 2024 κατά των δύο συνδιαχειριστών της περιουσίας του παιδεραστή χρηματιστή, κατηγορώντας τους ότι δημιούργησαν ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών και, μέσω αυτών, απέκρυπταν τις κακοποιήσεις και πλήρωναν τα θύματα και τους στρατολογητές τους.

Το δικηγορικό γραφείο Boies είχε προηγουμένως βοηθήσει στην επίτευξη συμβιβασμών ύψους 365 εκατ. δολαρίων με τη JPMorgan Chase και τη Deutsche Bank, αφού τις κατηγόρησε ότι αγνόησαν τις προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με τον Έπσταϊν, ο οποίος ήταν από τους καλούς πελάτες τους.

Πηγή: skai.gr

