Ολλανδία: Η αστυνομία συλλαμβάνει εκατοντάδες διαδηλωτές για το κλίμα

Η ολλανδική αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές εκατοντάδων ακτιβιστών για το κλίμα χθες Σάββατο στη Χάγη, ενώ χρησιμοποίησε δυο εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση για να διαλύσει διαδήλωση που έκλεισε για ώρες αυτοκινητόδρομο.

«Περίπου 700 ακτιβιστές συνελήφθησαν μετά τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου A12», ανέφερε μέσω X η αστυνομία της Χάγης, τονίζοντας ότι η διαδήλωση, στην οποία κάλεσε η οργάνωση Extinction Rebellion (XR), προκάλεσε «μποτιλιαρίσματα» και πιο μακρά αναμονή «για τα ασθενοφόρα» και άλλες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές που προσήχθησαν αφέθηκαν μερικές ώρες αργότερα ελεύθεροι κοντά στο στάδιο ADO, στη περιφέρεια της πόλης, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Omroep West.

Η κινητοποίηση ακολούθησε σειρά παρόμοιων που οργανώθηκαν την περασμένη χρονιά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων από πλευράς του ολλανδικού δημοσίου.

Η αστυνομία είχε ισχυρή παρουσία, ανέπτυξε αστυνομικούς που κινούνταν πεζή και με άλογα, και drone για εναέρια επιτήρηση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι κι έκαναν πορεία προς τον αυτοκινητόδρομο, παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να τους σταματήσει, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Πιστεύουμε στη ζωή μετά το πετρέλαιο», διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Een betrouwbare overheid zet geen waterkanon in tegen bezorgde burgers op een winterdag met 2 graden. #A12blokkade pic.twitter.com/0q0rPG7DwM — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 11, 2025

Οι συγκεντρωμένοι αψήφησαν την απαίτηση του δήμου και της αστυνομίας να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε άδειο οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Δυο διαδηλωτές εξάλλου σκαρφάλωσαν σε φωτεινό σηματοδότη στον οδικό άξονα A12 για να κρεμάσουν και να ξετυλίξουν πανό της XR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

