Η Αίγυπτος έδωσε οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο για ένα διάστημα 3 ωρών τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μεσούσης της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Η NOTAM, μια προειδοποίηση ασφαλείας που εκδόθηκε σήμερα προς τους κυβερνήτες, αναφέρει πως η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από τις 04.00 έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους έκδοσης της NOTAM.

«Όλες οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν να πετούν πάνω από το FIR της Τεχεράνης. Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει αποδεκτό για πτήσεις πάνω από αυτήν την περιοχή», επισημαίνεται στην προειδοποίηση, που αναφέρεται σε αυτό το διάστημα τριών ωρών.

«Μια τέτοια NOTAM από την Αίγυπτο είναι πολύ ασυνήθιστη. Είναι πιθανό να πρόκειται για μια ένδειξη μιας ιρανικής απάντησης στο Ισραήλ και με τη σειρά της μιας ευρύτερης διαταραχής του εναέριου χώρου, την ίδια στιγμή ενδέχεται να υπάρχει άλλος λόγος», αναφέρει ο OPSGROUP, ένας οργανισμός που μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τους εναέριους κινδύνους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News, που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος, επικαλούμενο αιγυπτιακή επίσημη πηγή μετέδωσε ότι η απόφαση ήρθε καθώς το Ιράν έχει συμβουλέψει τις μη στρατιωτικές αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο να αποφύγουν τις πτήσεις στον εναέριο χώρο του λόγω στρατιωτικών ασκήσεων.

Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Αιγύπτου επιβεβαίωσε ότι ενημέρωσε όλες τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από το Ιράν στις 7 και 8 Αυγούστου, λόγω στρατιωτικών ασκήσεων.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Al Arabiya, που επικαλείται πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, μπορεί να γίνει την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ενώ η ακριβής φύση της απάντησης του Ιράν και της Χεζμπολάχ παραμένει ασαφής, αξιωματούχοι των ΗΠΑ είναι βέβαιοι ότι επίκειται. Κι ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις είχαν προβλέψει ότι η επίθεση θα γίνει στις αρχές της εβδομάδας, οι τελευταίες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε απάντηση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι αργά την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προετοιμαστεί για ταχύτερα αντίποινα, που ενδεχομένως να περιλάμβαναν ρουκέτες, πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που θα εξαπέλυε το Ιράν ήδη από το βράδυ της Κυριακής ή της Δευτέρας. Ωστόσο, μέχρι την Τρίτη ούτε το Ιράν ούτε η Χεζμπολάχ είχαν προχωρήσει σε αντίποινα μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, και του Φουάντ Σουκρ, του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ.

