Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει την πολεμική στρατηγική της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτόν τον μήνα και η Ουάσιγκτον εργάζεται για ένα «ουσιαστικό» νέο πακέτο βοήθειας, δήλωσε το Σάββατο ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να παρουσιάσει ένα «σχέδιο νίκης» που θα μπορούσε να ωθήσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία διπλωματικά στον Μπάιντεν και στους δύο πιθανούς διαδόχους του.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την επιτυχία σε αυτόν τον πόλεμο και αυτό λέει ο Πρόεδρος Ζελένσκι ότι φέρνει, οπότε ανυπομονούμε πολύ να καθίσουμε και να το συζητήσουμε και ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι πρόθυμος για αυτήν τη συνομιλία», Σάλιβαν είπε.

Μίλησε μέσω σύνδεσης βίντεο στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Γιάλτας που διοργάνωσε το Ίδρυμα Victor Pinchuk στο Κίεβο.

Ο Σάλιβαν είπε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν επίσης να προετοιμάσουν ένα «ουσιαστικό» πακέτο υποστήριξης με διάφορες δυνατότητες μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς εργάζονται για να αποτρέψουν μια σημαντική ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κερδίσει έδαφος σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ποκρόβσκ, μια περιοχή που ο Σάλιβαν είπε ότι προκαλεί «μοναδική ανησυχία».

Η κατάληψη του κόμβου μεταφορών θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να ανοίξει νέες γραμμές επίθεσης και να περιπλέξει την ουκρανική επιμελητεία.

Καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές της επιθέσεις στην κρίσιμη υποδομή της Ουκρανίας φέτος, το Κίεβο ζήτησε όπλα μεγάλης εμβέλειας για να χτυπήσει βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.

Ο Σάλιβαν είπε ότι το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο «έντονων διαβουλεύσεων» μεταξύ των συμμάχων και των εταίρων και θα συζητηθεί επίσης μεταξύ Μπάιντεν και Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

