Η Νορβηγία ως γνωστόν είναι μια πλούσια χώρα οπότε έχει την άνεση να συντηρεί βασιλικό οίκο. Μάλιστα θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς του είδους σε όσες χώρες της Ευρώπης έχει επιβιώσει ο θεσμός. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει στις οικογένειες των γαλαζοαίματων υπάρχει και εδώ ένα «μαύρο πρόβατο».

Η 52χρονη πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα ΜΜΕ με τις απόψεις της και τις πράξεις της. Χωρισμένη με τρία παιδιά ασχολείται, όπως λέει, με τον «εσωτερισμό».

Δηλώνει μάλιστα φωτισμένη, που από παιδί κιόλας μπορούσε να συνομιλεί με λουλούδια και δέντρα. Μεγαλώνοντας απέκτησε επαφή και με αγγέλους και πνεύματα.



Η κατακραυγή που προκάλεσαν κάποιες αντιεπιστημονικές δηλώσεις της την υποχρέωσαν πάντως κάποια στιγμή να δώσει εξηγήσεις σε σχέση με την άποψή της για την ιατρική: «Πιστεύω ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό συμπλήρωμα της ιατρικής για πολλούς. Ο βελονισμός, η γιόγκα, ο διαλογισμός ή η συζήτηση, πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλουν στο να γίνει η ζωή πολλών ανθρώπων καλύτερη. Όχι σε αντικατάσταση, αλλά συμπληρωματικά με τη θεραπεία, που παρέχει το σύστημα υγείας».

Αποστάσεις από το βασιλικό οίκο

Η Μάρθα Λουίζα έχει αποποιηθεί όλων των δικαιωμάτων της προς ανακούφιση όσων φοβόντουσαν να την δουν κάποια μέρα βασίλισσα, ειδικά από τότε που σύναψε σχέση με έναν ομοϊδεάτη της.



«Μαζί με τον αρραβωνιαστικό μου Ντούρεκ Βερέτ θα συνεχίσω να συμβάλλω στη δημιουργία μιας σαφούς διάκρισης μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και του βασιλικού οίκου όπου αυτό είναι απαραίτητο. Δεν θα εκπροσωπούμε τον βασιλικό οίκο.»



Η δήλωση αυτή έγινε αναγκαία επειδή ο Ντούρεκ, ένας 49χρονος μαύρος από την Αμερική που δηλώνει σαμάνος και μισό… ερπετό παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο την εκκεντρική πριγκίπισσα. «Αν δεν ταιριάζανε…» όπως λέει και η παροιμία. Η σχέση αυτή έτσι κι αλλιώς έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και απορίες στο μέσο Νορβηγό και έγινε ψωμοτύρι και για τα σκανδαλοθηρικά ΜΜΕ της χώρας.

Αμηχανία και σιωπή

Ο γάμος στο ειδυλλιακό τουριστικό θέρετρο Γκέιραντερ, σε ένα φιορδ της Νορβηγίας, έγινε σε κλειστό κύκλο, 350 ατόμων. Η βασιλική οικογένεια αποφάσισε τελικά να αποδεχτεί την πρόσκληση, αλλά ένας εκπρόσωπός της διευκρίνισε ότι τα μέλη της θα προτιμούσαν να μην φωτογραφηθούν, ενδεικτικό μάλλον της αμηχανίας που προκάλεσε το όλο γεγονός. Για δηλώσεις φυσικά ούτε να γίνεται κουβέντα.



Η μόνη που φάνηκε να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για δηλώσεις μπροστά στις κάμερες ήταν η αυτοαποκαλούμενη «Πριγκίπισσα της Σιέρα Λεόνε». Η Σάρα Τζέιν Κάλμπερσον μια κοσμική περσόνα από τις ΗΠΑ που ασχολείται με την φιλανθρωπία και προφανώς προσκλήθηκε ως φίλη του γαμπρού. «Είναι υπέροχο να συναντιόμαστε, να αναπτύσσουμε φιλίες και να μιλάμε για το έργο που επιτελούμε στις χώρες μας. Και επίσης, το να προσφέρουμε υπηρεσίες στον κόσμο», δήλωσε ενθουσιασμένη από την τελετή, το τοπίο και τον εαυτό της.



Μάθαμε λοιπόν ότι η βασανισμένη από πολέμους και άλλες καταστροφές Σιέρα Λεόνε έχει κι αυτή τους δικούς της γαλαζοαίματους. Δικαιολογημένα λοιπόν χαρακτήρισαν κάποιοι αυτό το γάμο ως μια «γιορτή της παραδοξότητας».

