Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μία έκρηξη σημειώθηκε έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, ενδεχομένως σχετιζόμενη με την τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας.

Δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι από τις αρχές της Νορβηγίας μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η έκρηξη να ήταν μία επίθεση σκόπιμης στοχοποίησης της πρεσβείας.

Μία έκρηξη που έγινε σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο μπορεί να συνδέεται με μία κατάσταση ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νορβηγίας.

«Είναι φυσικό να το δούμε αυτό στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης ασφάλειας που θα μπορούσε να είναι μία επίθεση σκόπιμης στοχοποίησης της πρεσβείας των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φροντ Λάρσεν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

