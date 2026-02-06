Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τεράστια επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών πραγματοποίησε την Πέμπτη η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, συλλαμβάνοντας συνολικά 23 υπόπτους.

Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί συμμετείχαν στις έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Μέρτον και συγκεκριμένα σε 15 σπίτια που πιστεύεται ότι συνδέονται με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

Εκτός από τις συλλήψεις, κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατηγορίας Α και Β, πέντε πυροβόλα όπλα, ένα σπαθί σαμουράι, δύο ποδήλατα και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως εμπορία ναρκωτικών, οπλοκατοχή, κατοχή προϊόντων εγκλήματος και περιπτώσεις σύγχρονης δουλείας.

Ο επιθεωρητής Κέβιν Τσέιμπερς, ο οποίος ηγήθηκε της επιχείρησης, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα κατά των αλυσίδων εφοδιασμού και των εγκληματικών δικτύων που προκαλούν σοβαρή βία και φόβο στην πόλη μας».

Πηγή: skai.gr

