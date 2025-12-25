Ο Άγιος Βασίλης οδήγησε το έλκηθρό του από στέγη σε στέγη σε όλο τον κόσμο χθες βράδυ, παραδίδοντας δώρα σε εκατομμύρια παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων, σε ένα μαγικό έθιμο που σύμφωνα με αξιωματούχους της Στρατιωτικής Διοίκησης Αεροπορικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD) ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια.

Ωστόσο, παρά την αφοσίωσή της στην παράδοση αυτή, που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, το 1955, η NORAD έχει περιορισμένες πληροφορίες για την πορεία που ακολουθεί ο Άγιος Βασίλης κάθε χρονιά.

Ο Άγιος Βασίλης δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Άρα το μοναδικό πράγμα που γνωρίζει σήμερα εκ των προτέρων η NORAD είναι ότι απογειώνεται κάθε χρόνο από τη βάση του, στο σπίτι του στον Βόρειο Πόλο.

«Η NORAD παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη, αλλά μόνο ο Άγιος Βασίλης γνωρίζει τη διαδρομή του, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού πάει ή πότε θα φθάσει στο σπίτι σας», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της NORAD σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

