Ένα μοναδικό και περίτεχνο χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 5,4 μέτρων, δημιουργήθηκε από υπέροχες γυναίκες στο κρατίδιο Γκόα της Ινδίας, οι οποίες ένιωσαν ότι ο κόσμος δεν χρειαζόταν άλλο ένα ψεύτικο πλαστικό δημιούργημα.

Φτιαγμένο εξ ολοκλήρου στο χέρι, το δέντρο αποτελείται από 1.000 και πλέον πλεκτά τετράγωνα ραμμένα μεταξύ τους με ιδιαίτερη φροντίδα. Το εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων αντιπροσωπεύει έναν φόρο τιμής στη γυναικεία δημιουργικότητα, μια προσπάθεια αναβίωσης μιας τέχνης που χάνεται και, πάνω από όλα, ένα σύμβολο κοινότητας που ενώνει γενιές και πολιτισμούς κάτω από τα κλαδιά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

