«Πυρά» κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο αναπληρωματικός αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναίμ Κασέμ λέγοντας ότι «είναι ο ουσιαστικός εταίρος σε όλα τα εγκλήματα που γίνονται στη Γάζα» ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι οι δυνατότητες της ομάδας του που υποστηρίζεται από το Ιράν είναι άθικτες και οι μαχητές της απωθούν τις ισραηλινές χερσαίες εισβολές, παρά τα «οδυνηρά πλήγματα» που προκάλεσε το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Παράλληλα, είπε ότι η Χεζμπολάχ δε θα συμμετάσχει σε συζητήσεις πριν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, στήριξε όμως τις προσπάθειες του προέδρου του λιβανέζικου κοινοβουλίου Nabih Berri να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν όρους που απαιτούνται από τη Χεζμπολάχ.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη λιβανέζικη τηλεόραση, ο Ναΐμ Κασέμ επαίνεσε επίσης τον πρώην ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα λέγοντας ότι έβαλε τον «φόβο στις καρδιές των Σιωνιστών και πολεμά τους εγκληματίες της κατοχής».

Ο Κασέμ περιέγραψε την περσινή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ ως «το πρώτο βήμα για αλλαγή» και επέκρινε το Ισραήλ για, «δολοφονίες γυναικών, δολοφονίες παιδιών, ηλικιωμένων» στη Γάζα.

Σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε ότι έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες αλλά τόνισε ότι «οι δυνατότητές μας είναι άθικτες, ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι μας χτύπησε είναι μια "ψευδαίσθηση"».

«Θέλουμε να συγκρουστούμε με τους Ισραηλινούς» είπε ο Κασέμ και συνέχισε λέγοντας ότι «η μόνη λύση για να αντισταθούμε, είναι να επιμείνουμε».

«Υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ των διάφορων μονάδων και των δυνάμεων στο πεδίο. Κανείς δε θα πρέπει να πιστέψει ότι θα αφήσουμε τις θέσεις μας και θα εγκαταλείψουμε τα όπλα μας» είπε χαρακτηρίζοντας ως «αποτυχία» τη χερσαία αποστολή του Ισραήλ στον Λίβανο

Τέλος, όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι της ομάδας δήλωσε ότι «η διοίκηση και ο έλεγχος της Χεζμπολάχ οργανώνονται με ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία κενή θέση., όλες έχουν συμπληρωθεί». Για την εκλογή γενικού γραμματέα είπε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει τώρα λόγω του πολέμου, όμως όταν γίνει θα ανακοινωθεί το όνομά του.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που κάποιος θα κλάψει, δεν θα είμαστε εμείς που θα κλάψουμε πρώτοι» τόνισε ο Κασέμ.

