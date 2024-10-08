Μετά την… εντυπωσιακή εμφάνισή του – για πρώτη φορά – σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σάββατο στην Πενσυλβάνια, ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) έδωσε μία χαλαρή, χιουμοριστική συνέντευξη στον γνωστό πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, η οποία μεταδόθηκε μέσω του Χ.
Στην συζήτηση, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX δηλωσε ότι αν χάσει ο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου «είναι χαμένος» και ότι Κάμαλα Χάλις θα τον στείλει φυλακή.
Η συνέντευξη ξεκίνησε με τον Κάρλσον να αναρωτιέται τι θα συμβεί στον Μασκ αν ο Τραμπ χάσει, και οι δύο ξέσπασαν σε γέλια.
«Αν χάσει ο Τραμπ, την έχεις γ… φίλε», είπε ο Κάρλσον, με τον Έλον Μασκ να γελάει και να συμφωνεί. «Αν χάσει, την έχω γ… », επιβεβαίωσε ο Μασκ. «Πόσο νομίζεις ότι θα είναι η ποινή φυλάκισής μου; Θα δω τα παιδιά μου; Δεν ξέρω».
Και οι δύο δήλωσαν ότι αν η Χάρις νικήσει τον Τραμπ τον Νοέμβριο, αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές στις ΗΠΑ
Ωστόσο, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρώην πρόεδρο ακόμη και αν χάσει.
Elon Musk is all in.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 7, 2024
(0:00) Elon Musk Is All in on Donald Trump
(6:35) Providing Starlink to Victims of Hurricane Helene
(9:22) If Trump Loses, This Is the Last Election
(21:49) The Epstein and Diddy Client List
(33:38) Vaccines
(35:49) The Movement to Decriminalize Crime… pic.twitter.com/jNqB1ThqQz
