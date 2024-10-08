Λογαριασμός
Ιλον Μασκ: «Αν δεν βγει ο Τραμπ στις εκλογές τη γ… Θα πάω φυλακή» - Βίντεο

Συνέντευξη στον γνωστό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον έδωσε ο ιδιοκτήτης του Χ, λίγο μετά την πρώτη εμφάνισή του σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, στην Πενσυλβάνια

Ιλον Μασκ (Elon Musk)

Μετά την… εντυπωσιακή εμφάνισή του – για πρώτη φορά – σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σάββατο στην Πενσυλβάνια, ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) έδωσε μία χαλαρή, χιουμοριστική συνέντευξη στον γνωστό πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, η οποία μεταδόθηκε μέσω του Χ. 

Στην συζήτηση, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX  δηλωσε ότι αν χάσει ο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου «είναι χαμένος» και ότι Κάμαλα Χάλις θα τον στείλει φυλακή. 

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τον Κάρλσον να αναρωτιέται τι θα συμβεί στον Μασκ αν ο Τραμπ χάσει, και οι δύο ξέσπασαν σε γέλια.

«Αν χάσει ο Τραμπ, την έχεις γ… φίλε», είπε ο Κάρλσον, με τον Έλον Μασκ να γελάει και να συμφωνεί. «Αν χάσει, την έχω γ… », επιβεβαίωσε ο Μασκ. «Πόσο νομίζεις ότι θα είναι η ποινή φυλάκισής μου; Θα δω τα παιδιά μου; Δεν ξέρω».

Και οι δύο δήλωσαν ότι αν η Χάρις νικήσει τον Τραμπ τον Νοέμβριο, αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές στις ΗΠΑ 

Ωστόσο, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρώην πρόεδρο ακόμη και αν χάσει.

