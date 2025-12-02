Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν έναν Βρετανό στρατιωτικό εκπαιδευτή που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και σχεδιασμό δολοφονιών.

Ο Ρος Ντέιβιντ Κάτμορ, 40 ετών, φέρεται να στρατολογήθηκε από την υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, την FSB, για να «εκτελέσει στοχευμένες δολοφονίες στο έδαφος της Ουκρανίας» μεταξύ του 2024 και του 2025.

Η εισαγγελία του Κιέβου ανακοίνωσε: «Τον Μάιο του 2025, διαβίβασε τις συντεταγμένες των τοποθεσιών των ουκρανικών μονάδων, φωτογραφίες της εκπαιδευτικής εγκατάστασης και πληροφορίες σχετικά με το στρατιωτικό προσωπικό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή τους.

»Επιπλέον, η ανάλυση της αλληλογραφίας του επιβεβαίωσε ότι είχε εκτελέσει και άλλα καθήκοντα προς όφελος των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών».

Ο Κάτμορ εστάλη στην Ουκρανία με τον βρετανικό στρατό πέρυσι για να βοηθήσει στην εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.