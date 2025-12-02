Λογαριασμός
Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ μπορεί να συναντήσουν τον Ζελένσκι την Τετάρτη

Σύμφωνα με το Axios οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σκοπεύουν να συζητήσουν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν

Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ευρωπαϊκή χώρα την Τετάρτη, ανέφερε το πρακτορείο Axios, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σκοπεύουν να συζητήσουν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν διευκρίνισε τον τόπο της συνάντησης.

