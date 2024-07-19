Την Ελλάδα επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές για ακόμη μία φορά ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνο.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Κάρλα Μπρούνι η οποία ανέβασε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μαζί με τον σύζυγό και πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί κι άλλα stories. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε σε ποιο νησί ακριβώς έχουν ταξιδέψει.

Οι δυο τους πάντως φαίνονται να απολαμβάνουν το φαγητό τους κάπου παραθαλάσσια.

Μάλιστα η Κάρλα Μπρούνι σχολίασε κάτω από το βίντεο «Ελλάδα + Αγάπη = Ευδαιμονία …».

Μία από τις follower που σχολίασαν ήταν η Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία έγραψε: «Καλημέρα, καλώς ήρθατε».

Πηγή: skai.gr

