Dawn Robinson: Η σταρ των «En Vogue» ζει εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό της – Δείτε video

Η Ντον Ρόμπινσον, πρώην μέλος του επιτυχημένου R&B συγκροτήματος «En Vogue», δήλωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια ζει στο αυτοκίνητό της. Η τραγουδίστρια περιέγραψε αυτή τη αντισυμβατική επιλογή ως μια προσωπική πρόκληση και μια διαδικασία αφύπνισης.

Η Ρόμπινσον έκανε την αποκάλυψη στους θαυμαστές της με ένα βίντεο στο YouTube. «Παιδιά, τα τελευταία τρία χρόνια ζω στο αυτοκίνητό μου. Το είπα, ω Θεέ μου, βγήκε» είπε ανακουφισμένη η τραγουδίστρια.

Εξήγησε ότι αφού έζησε με τους γονείς της στο Λας Βέγκας, το 2020 μετακόμισε στο Λος Άντζελες ύστερα από πρόταση του πρώην μάνατζέρ της, ο οποίος της προσέφερε αρχικά ένα μέρος για να μείνει. Όταν η συμφωνία χάλασε, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι βρέθηκε σε ένα ξενοδοχείο για οκτώ μήνες ενώ προσπαθούσε να βρει ένα διαμέρισμα. Υποστήριξε ότι ο μάνατζέρ της αρκετές φορές παρενέβη στην προσπάθειά της να βρει σπίτι λέγοντας: «Μερικές φορές οι άνθρωποι θέλουν να σε παγιδεύσουν και να σε κρατήσουν σε μια κατάσταση που είσαι ευάλωτη και εξαρτώμενη από αυτούς».

Απογοητευμένη από τα εμπόδια που συναντούσε, άρχισε να σκέφτεται εναλλακτικούς τρόπους και βρέθηκε να έλκεται από «τη ζωή στο αυτοκίνητο». Έτσι πήρε την απόφαση να ζήσει στο όχημά της πηγαίνοντας προς το Μαλιμπού της Καλιφόρνιας.

«Ένιωσα ελεύθερη. Ήταν σαν να είμαι σε ένα ατελείωτο κάμπινγκ», είπε για την απόφασή της και συνέχισε: «Δεν πρόκειται για μία λυπητερή ιστορία. Είναι μία εμπειρία μέσα από την οποία έμαθα ποια είμαι, ως άνθρωπος και ως γυναίκα».

Παραδέχτηκε ότι υπήρχαν δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα μετά την απώλεια του σκύλου της Μαξ, ο οποίος πέθανε στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Βillboard. «Είμαι πραγματικά μόνη μου», τόνισε, προσθέτοντας ότι ενώ της λείπει η οικογένειά της, αυτή η περίοδος της απομόνωσης ήταν κάτι που έπρεπε να βιώσει.

«Αν μπορούσα να έχω ένα διαμέρισμα, θα το ήθελα. Αλλά δεν θα άλλαζα αυτά που έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία. Είμαι περήφανη για όσα έχω καταφέρει», ανέφερε. Ολοκλήρωσε το βίντεο στέλνοντας ένα μήνυμα ενθάρρυνσης στους θαυμαστές της, καλώντας τους να είναι αυθόρμητοι και να τολμήσουν χωρίς να φοβούνται.

