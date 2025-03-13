Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Μακεδονία και σήμερα, Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 14.45 . Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής συνεχίζουν το οδοιπορικό τους και βγαίνουν ζωντανά από την πόλη των Σερρών.

Μέσα από τα ταξίδια της, η εκπομπή έμαθε… «τα χωριάτικα», την εφημερίδα της Πρώτης Σερρών, που έφτιαξε μόνη της μια νέα γυναίκα και η φήμη της έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη στην 27χρονη δημοσιογράφο και εκδότρια, μα για τι άλλο, για τα χωριά.

Από το Νέο Πετρίτσι Σερρών καθημερινά στη Βουλγαρία για δουλειά. Μεγάλος αριθμός κατοίκων του νομού κάνουν το διασυνοριακό δρομολόγιο για να δουλέψουν. Ανάμεσά τους ο κύριος Σταύρος, τον οποίον ακολουθεί η κάμερα της εκπομπής, για να μάθουμε τι είναι αυτό που αναγκάζει να πηγαινοέρχεται κάθε μέρα Ελλάδα – Βουλγαρία.

Κλειστό επ' αόριστον μοιάζει πια το κολυμβητήριο Σερρών, ένα κόσμημα που σφραγίστηκε λόγω προβλημάτων στατικότητας και έναν χρόνο τώρα παραμένει πρόβλημα σε αναμονή για λύση.

Το μεγαλύτερο αυτοκινητοδρόμιο στα Βαλκάνια είναι στις Σέρρες και συχνά γίνεται πίστα για αθλητές διεθνούς βεληνεκούς. Σε αυτοκίνητα που βγάζουν μερικές… εκατοντάδες άλογα, ζήσαμε την εξάψη της ταχύτητας σε ασφαλείς και ελεγχόμενες συνθήκες.

