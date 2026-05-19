Νιγηρία: 175 τζιχαντιστές νεκροί σε συγκρούσεις με τον στρατό

Ο νιγηριανός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε 175 μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σε επιχειρήσεις που διεξήγαγε τις τελευταίες ημέρες, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, στο βορειοανατολικό τμήμα της αφρικανικής χώρας.

«175 μαχητές του ΙΚ εξοντώθηκαν στο πεδίο των μαχών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων Σαμάιλα Ουμπά, συμπληρώνοντας ότι καταστράφηκαν υποδομές και οπλισμός της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Το Σάββατο, ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ηγετικό στέλεχος του ΙΚ, σκοτώθηκε σε απομακρυσμένο χωριό της βορειοανατολικής Νιγηρίας. Ο υποστράτηγος Ουμπά τον χαρακτήρισε «ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του Ισλαμικού Κράτους παγκοσμίως».

Ακολούθως, ο Νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για την «ακλόνητη υποστήριξή του», συμπληρώνοντας ότι προσβλέπει σε περαιτέρω «αποφασιστικά πλήγματα εναντίον θυλάκων τρομοκρατίας» στη χώρα.

Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή μαστίζεται επίσης από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

