Καναδάς: Σεισμός 6,5 βαθμών ανοικτά της Βρετανικής Κολομβίας

Σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της παραθαλάσσιας πόλης Πορτ ΜακΝίλ, στη Βρετανική Κολομβία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε πως ήταν 10 χιλιόμετρα από τον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού, κατά την ίδια πηγή.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίησε για τσουνάμι από το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για φαινόμενα του είδους στον Ειρηνικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.