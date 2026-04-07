Νετανιάχου: Χτυπήσαμε σιδηροδρόμους και γέφυρες στο Ιράν - Συντρίβουμε το καθεστώς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν σήμερα σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες στο Ιράν, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών.

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν με συνεχώς αυξανόμενη δύναμη. Σήμερα χτυπήσαμε τους σιδηροδρόμους και τις γέφυρες που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σας λέω συνεχώς ότι συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Όμως το κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και με αυξανόμενη δύναμη», ανέφερε.

Όπως είπε, την προηγούμενη ημέρα ισραηλινά μαχητικά κατέστρεψαν μεταγωγικά αεροσκάφη και δεκάδες ελικόπτερα σε βάση της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας, ενώ σήμερα έπληξαν σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες που χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Τα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά πρώτων υλών για όπλα, για τα όπλα τους, αλλά και των επιχειρησιακών στελεχών που επιτίθενται σε εμάς, στις ΗΠΑ και στις χώρες της περιοχής, των ίδιων που καταπιέζουν και τον ιρανικό λαό», σημείωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δεν στρέφονται κατά του ιρανικού λαού, αλλά αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του καθεστώτος.

«Αυτές οι ενέργειες, τις οποίες ενέκρινα μαζί με τον υπουργό Άμυνας, δεν στοχεύουν τον ιρανικό λαό. Αντιθέτως, αποσκοπούν στην αποδυνάμωση και τη συντριβή του τρομοκρατικού καθεστώτος που τον καταπιέζει εδώ και 47 χρόνια», τόνισε.

Κλείνοντας, δήλωσε: «Αυτό δεν είναι πλέον το ίδιο Ιράν, ούτε το ίδιο Ισραήλ. Αλλάζουμε την ισορροπία δυνάμεων από άκρη σε άκρη».

Σημειώνεται ότι την Τρίτη εντάθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν, πλήττοντας σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, ένα αεροδρόμιο και μια πετροχημική μονάδα, ενώ προκάλεσαν και διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους Ιρανούς, μέσω ανάρτησης στα περσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποφεύγουν τους σιδηροδρόμους, τονίζοντας ότι όσοι βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές διατρέχουν κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

