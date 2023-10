Ισραηλινός στρατός: Εκατοντάδες μαχητές παραμένουν στην επικράτεια Κόσμος 22:25, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δήλωση του συνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ