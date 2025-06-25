Η Ιταλία στο πλευρό του πλανητάρχη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την ακλόνητη προσήλωσή της στη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρώμη, η Μελόνι πιστεύει πως «το χάος στο Ιράν δεν σχετίζεται με τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ», διαχωρίζοντας τη θέση της από την ευρύτερη ευρωπαϊκή κριτική.

Κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς της Ολλανδίας προς τιμή των ηγετών στη σύνοδο, η Μελόνι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Τούρκο ομόλογό της, Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, η συζήτηση μεταξύ Μελόνι και πλανητάρχη ήταν αναλυτική και εγκάρδια, με βασικό αντικείμενο τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ρώμη, είχε υποστηρίξει τον Αμερικανό πρόεδρο με έμφαση.

Σταθερή στήριξη ΗΠΑ και αμυντικές δαπάνες

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε πως «δεν συμφωνώ με την άποψη ότι το χάος που προέκυψε, οφείλεται στον Τραμπ», παραπέμποντας τόσο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 όσο και στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου στη Γάζα ως περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν την εκλογή Τραμπ. Το μήνυμά της ήταν σαφές: η Ιταλία παραμένει δίπλα στις ΗΠΑ, ακόμη κι αν η Ρώμη δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις της Ουάσινγκτον.

Η Μελόνι, ως αρχηγός των Αδελφών της Ιταλίας, υπογράμμισε τον διαρκή της σεβασμό στον στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ και κάλεσε όλες τις χώρες, με έμμεση αναφορά στην Ισπανία, να τηρήσουν αυτήν την υποχρέωση. Η ιταλική κυβέρνηση ζητά η διαδικασία αυτή να είναι «αξιόπιστη, ευέλικτη και βιώσιμη», με έμφαση στη συμμετοχή της εγχώριας και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο, η Ιταλία προκρίνει και τη διεύρυνση των αγορών αμυντικής τεχνολογίας από τις ΗΠΑ, όποτε κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο.

Αμυντικός εκσυγχρονισμός και τεχνολογία

Σε δηλώσεις της πριν αναχωρήσει για τη Χάγη, η Μελόνι στάθηκε στις τεχνολογικές αλλαγές που μετασχηματίζουν τη στρατιωτική ισχύ: «Τα σκηνικά αλλάζουν. Τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν από drones αξίας 20.000 ευρώ. Υπάρχουν χώρες που αναπτύσσουν ρομπότ και συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα. Αυτά είναι συχνά πιο επικίνδυνα από τις σφαίρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διχασμένη ιταλική αντιπολίτευση

Την ίδια ώρα, το πολιτικό τοπίο εντός Ιταλίας παραμένει ρευστό. Το Κίνημα Πέντε Αστέρων και η Ιταλική Αριστερά με τους Οικολόγους αντιδρούν έντονα στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και πρόσφατα συντόνισαν μαζική διαδήλωση στη Ρώμη. Αντίθετα, το Δημοκρατικό Κόμμα, κύρια δύναμη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, δυσκολεύεται να καταλήξει σε κοινή στρατηγική, με εσωκομματικές συγκρούσεις να διεξάγονται ανάμεσα στην ανανεωτική πτέρυγα και τα πιο ριζοσπαστικά στελέχη.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.